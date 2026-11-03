Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes centro y norte del país

Foto: FocoUy.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes, que pasó de dos a nueve departamentos.

El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes, que podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Advertencia amarilla Artigas: Todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Carlos Reyles, Centenario, Feliciano, Pueblo de Álvarez y San Jorge. Flores: Andresito y Ismael Cortinas. Paysandú: Todo el departamento. Río Negro: Todo el departamento. Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras. Salto: Todo el departamento. Soriano: Mercedes, Palmitas y Villa Soriano. Tacuarembó: Achar, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

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