Policía hace controles a hinchas de Racing en Río Negro y en los accesos a Montevideo por ruta 1

La Policía realiza este martes varios controles a hinchas de Racing de Avellaneda que ingresan a Uruguay, principalmente desde la madrugada por el puente de Fray Bentos.

Las autoridades esperan que unos 4.500 argentinos lleguen a Montevideo para el partido contra Peñarol por Copa Libertadores. Llegan por ruta 1 unos 80 ómnibus.

Los hinchas fueron revisados en el puente, en ruta 2 por la Policía, y desde esta mañana en ruta 1 y Camino Garcés en el kilómetro 16.

Los ómnibus llegan por tandas a ese punto de los accesos a Montevideo y los parciales son revisados por la Guardia Republicana. Hay incautación de objetos prohibidos, entre ellos, bebidas alcohólicas.

Después del control en ruta 1, los hinchas de Racing son llevados hacia el Parque Roosevelt donde pasan por otro control policial, antes de subir a los ómnibus que los trasladarán hacia el estadio Campeón del Siglo en la tarde.

Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior reforzó la presencia policial en Tres Cruces y La Blanqueada, por amenazas en redes sociales. También por la llegada de hinchas de Racing a la terminal de ómnibus.

Hinchas de Racing de Avellaneda en excursión están cruzando a Uruguay desde esta madrugada, para estar en Montevideo para el partido con Peñarol. Uno de ellos dijo que varios viajan sin entrada.