Peñarol recibe a Racing por Libertadores y así es el operativo policial para el ingreso de los argentinos al estadio

Se espera que casi 4.000 hinchas de Racing lleguen a Uruguay en estas horas. Hay dispuestos varios operativos policiales en Colonia y Montevideo.

Operativo policial en el Campeón del Siglo, estadio de Peñarol.

Foto: Subrayado, archivo. Operativo policial en el Campeón del Siglo, estadio de Peñarol.

Peñarol y Racing de Avellaneda (Argentina) se enfrentan por octavos de la Copa Libertadores este martes, en el estadio Campeón del Siglo en Montevideo. Es el partido de ida y comenzará a las 21:30 horas. Habrá unos 4.000 hinchas del equipo visitante.

Los parciales deberán estar a las dos de la tarde de este martes en el punto de concentración que dispuso la Policía, en el Parque Roosevelt –Canelones–. Desde allí serán trasladados únicamente en ómnibus, entre las 15:00 y las 17:30 horas, según los detalles del operativo policial a los que accedió Subrayado.

"Aquellos que concurran fuera del horario estipulado ingresarán al escenario una vez iniciado el encuentro y cuando estén dadas las condiciones de seguridad adecuadas para tal fin", detalla un comunicado que la Policía envió a los clubes.

Los hinchas solo podrán ingresar al estadio en los ómnibus contratados, desde el punto de concentración. No se permitirá la llegada en vehículos particulares, transporte público o a pie.

"Se exhorta a los parciales que no posean ticket (QR) de ingreso a no concurrir al evento deportivo", añade el texto. Y agrega: "Se exhorta a los parciales a respetar los horarios estipulados para concentración, traslados e ingreso, a fin de evitar contratiempos en la operativa".

La Policía hará controles en Colonia y en Montevideo, incluso con el plantel de perros K9. Habrá controles en las rutas, a los ómnibus que ingresen desde Argentina.

Habrá además controles en el Parque Roosevelt, previo a que los parciales ingresen a los ómnibus que los trasladarán al Campeón del Siglo. El Ministerio del Interior prevé informar más detalles del operativo en general, mediante un comunicado que publicará este lunes.

