Detuvieron a otros dos sospechosos de estar implicados en la explosión del cajero en Carrasco: suman ocho

Seis personas fueron detenidas el miércoles y otras dos este jueves. Uno de ellos se tomó un ómnibus de línea para escapar de la Policía pero fue arrestado.

Cajero automático explotado en Carrasco.&nbsp;

La Policía detuvo en la mañana de este jueves a otros dos hombres como sospechosos de estar implicados en la explosión del cajero automático el pasado 5 de agosto en Carrasco.

El procedimiento de este miércoles en la tarde fue particular: efectivos de la Zona Operacional I llegaron al barrio Goes para hacer un allanamiento. Al ver llegar a los policías, los sospechosos escaparon de la casa: uno tomó los billetes entintados y escapó por los techos, y el otro se tomó un ómnibus de línea. Ambos intentos de escape no tuvieron éxito.

Foto: Subrayado, archivo. Policía en avenida 8 de Octubre.
El primero se descartó de los billetes –que fueron incautados– y fue detenido tras atravesar varios techos. Y el segundo se bajó del ómnibus en avenida 8 de Octubre esquina Pan de Azúcar, en La Unión, dijeron fuentes policiales a Subrayado.

Explosión al cajero.

En la mañana del martes 5 de agosto, delincuentes encapuchados hicieron explotar un cajero automático ubicado en Gabriel Otero y Divina Comedia. Llegaron en una camioneta Chevrolet Corsa, rompieron el vidrio y usaron tubos de oxígeno para detonar la máquina.

Tras la explosión, abandonaron el vehículo a tres cuadras del lugar, en Sanlucar y Esteban Elena, y escaparon en otro vehículo. El cajero contaba con sistema de entintado, por lo que varios billetes, en pesos y dólares, quedaron inutilizados en la calle. Pese a eso, en la semana hubo reportes de que fueron hallados en máquinas automáticas de supermercados, o en casinos.

Este miércoles antes de las nueve de la mañana la Policía hizo varios allanamientos en Montevideo y Canelones, donde detuvo a los cuatro primeros.

