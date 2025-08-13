La Policía persiguió por 20 kilómetros a un delincuente, que tras ser detenido sumó su 23° antecedente penal

La Justicia condenó este miércoles a un delincuente de 39 años que, el lunes, protagonizó una extensa persecución policial: desde Canelón Chico (Canelones) hasta Puntas de Manga (Montevideo). Fueron poco más de 20 kilómetros de seguimiento, que incluyó varios patrulleros e incluso un helicóptero de la Dirección de Aviación.

El lunes, policías que circulaban por Canelón Chico vieron a dos motos en actitud sospechosa, y les pidieron a sus ocupantes que detengan la marcha. Uno lo hizo, pero el otro conductor –con un acompañante– comenzó a escapar.

La persecución terminó después de más de 20 minutos en avenida Belloni y ruta 102 cuando el delincuente chocó contra un patrullero, señaló la información oficial. Al ingresar sus datos al sistema, los policías observaron que tenía 22 antecedentes penales por hurtos, receptación, violencia doméstica, desacato, estafa y asistencia al narcotráfico.

Durante el trayecto –agregó la Policía– se descartó de un morral con un revólver de calibre 22 con numeración suprimida, municiones, cocaína, y dosis de pasta base y marihuana.

Su acompañante logró escapar corriendo hacia un asentamiento cercano y fue perdido de vista.

En tanto, el hombre que fue detenido primero en Canelón Chico tiene 33 años y antecedentes penales por lesiones personales y hurtos. Le fueron incautados una réplica de pistola, guantes y una gorra.

Ambos fueron condenados. El de 39 años sumó su 23° antecedente. Según la resolución a la que accedió Subrayado, deberá cumplir 4 años y 6 meses de prisión por suministro de drogas, desacato y receptación. Y su acompañante cumplirá 6 meses de prisión por el delito de uso de certificado falso.

Las dos motos, que ahora están incautadas, tenían la numeración adulterada.