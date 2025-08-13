Restos óseos encontrados en auto quemado pertenecen al abogado y exjuez penal que estaba desaparecido

Los restos óseos encontrados en un auto quemado pertenecen al exjuez y abogado que estaba desaparecido.

Se trata de Luis Alberto Delfino Vivo, nacido en 1962. Ingresó al Poder Judicial en marzo de 1993 como juez de Paz de la 19ª sección judicial de Canelones. Luego, ese mismo año, pasó a ser juez de Paz departamental en Pando.

En 1995, pasó a desempeñarse como juez letrado en Cerro Largo y en 1998, fue trasladado al Juzgado Letrado de Ciudad de la Costa. Delfino fue destituido en octubre del año 2000.

Seguí leyendo Condenaron a 15 años de cárcel a autor de doble homicidio; mató a las víctimas y quemó la casa para eliminar pruebas

El cráneo y otros huesos de la víctima fueron encontrados el lunes en el baúl de un auto que apareció en un descampado cerca de una estación de UTE, próximo a Parque Guaraní y barrio Ideal.

Este martes, las pericias determinaron que el cráneo tiene un disparo y el caso es investigado como homicidio. Luego, se confirmó que el auto pertenecía al exjuez y este miércoles que eran sus restos los que estaban allí, totalmente incinerados.

La investigación continúa.