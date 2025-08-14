Intento de rapiña en Minas termina con un camionero baleado: video muestra el momento de los disparos

A la hora 00:55 del miércoles tres delincuentes armados intentaron asaltar a un camionero que comenzaba su jornada laboral en Minas y que preveía viajar hacia el Mercado Agrícola en Montevideo.

Los delincuentes bajaron de una camioneta negra en Héctor Leis esquina Curbelo Báez y tras acercarse al camión donde se encontraba la víctima comenzaron a disparar. Intentaron abrir la puerta de la cabina pero el conductor logró escapar.

En ese momento dos de los rapiñeros comenzaron a disparar. En las imágenes de una cámara de seguridad a la que accedió Subrayado se escuchan cinco detonaciones.

Seguí leyendo Empleada de un residencial robó 300.000 pesos de la cuenta de un anciano y fue condenada

Uno de los proyectiles hirió en un brazo a la víctima, informó la Policía de Lavalleja.

El camionero condujo hasta el hospital de Minas, ubicado a pocas cuadras. Tiene una herida de bala con entrada y salida, que le produjo una fractura en el antebrazo izquierdo. Quedó internado pero estable y está fuera de peligro.

La Policía Científica trabajó en la escena del intento de rapiña y encontró seis casquillos de pistolas de calibre 9 milímetros.

Los autores se encuentran prófugos, y los investigadores procuran identificarlos.