A la hora 00:55 del miércoles tres delincuentes armados intentaron asaltar a un camionero que comenzaba su jornada laboral en Minas y que preveía viajar hacia el Mercado Agrícola en Montevideo.
Intento de rapiña en Minas termina con un camionero baleado: video muestra el momento de los disparos
El camionero resultó herido por un proyectil que le causó fractura en un brazo. Los delincuentes dispararon cinco veces contra la cabina del camión.
Los delincuentes bajaron de una camioneta negra en Héctor Leis esquina Curbelo Báez y tras acercarse al camión donde se encontraba la víctima comenzaron a disparar. Intentaron abrir la puerta de la cabina pero el conductor logró escapar.
En ese momento dos de los rapiñeros comenzaron a disparar. En las imágenes de una cámara de seguridad a la que accedió Subrayado se escuchan cinco detonaciones.
Uno de los proyectiles hirió en un brazo a la víctima, informó la Policía de Lavalleja.
El camionero condujo hasta el hospital de Minas, ubicado a pocas cuadras. Tiene una herida de bala con entrada y salida, que le produjo una fractura en el antebrazo izquierdo. Quedó internado pero estable y está fuera de peligro.
La Policía Científica trabajó en la escena del intento de rapiña y encontró seis casquillos de pistolas de calibre 9 milímetros.
Los autores se encuentran prófugos, y los investigadores procuran identificarlos.
