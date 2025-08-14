RECIBÍ EL NEWSLETTER
víctima herida

Intento de rapiña en Minas termina con un camionero baleado: video muestra el momento de los disparos

El camionero resultó herido por un proyectil que le causó fractura en un brazo. Los delincuentes dispararon cinco veces contra la cabina del camión.

Video cedido a Subrayado.

intento-rapiña-minas-camara

A la hora 00:55 del miércoles tres delincuentes armados intentaron asaltar a un camionero que comenzaba su jornada laboral en Minas y que preveía viajar hacia el Mercado Agrícola en Montevideo.

Los delincuentes bajaron de una camioneta negra en Héctor Leis esquina Curbelo Báez y tras acercarse al camión donde se encontraba la víctima comenzaron a disparar. Intentaron abrir la puerta de la cabina pero el conductor logró escapar.

En ese momento dos de los rapiñeros comenzaron a disparar. En las imágenes de una cámara de seguridad a la que accedió Subrayado se escuchan cinco detonaciones.

empleada de un residencial robo 300.000 pesos de la cuenta de un anciano y fue condenada
Seguí leyendo

Empleada de un residencial robó 300.000 pesos de la cuenta de un anciano y fue condenada

Uno de los proyectiles hirió en un brazo a la víctima, informó la Policía de Lavalleja.

El camionero condujo hasta el hospital de Minas, ubicado a pocas cuadras. Tiene una herida de bala con entrada y salida, que le produjo una fractura en el antebrazo izquierdo. Quedó internado pero estable y está fuera de peligro.

La Policía Científica trabajó en la escena del intento de rapiña y encontró seis casquillos de pistolas de calibre 9 milímetros.

Los autores se encuentran prófugos, y los investigadores procuran identificarlos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PROMESA DE CAMPAÑA

UTE reincorporará la tarifa básica destinada en primera etapa a pasivos de menores ingresos y estudiantes
INVESTIGAN HOMICIDIO

Restos óseos encontrados en auto quemado pertenecen al abogado y exjuez penal que estaba desaparecido
filmación

Nuevo video muestra los momentos posteriores a los homicidios de los hinchas de Nacional en Toledo
de canelones a montevideo

La Policía persiguió por 20 kilómetros a un delincuente, que tras ser detenido sumó su 23° antecedente penal
BULGARIA Y RUSIA

Un hombre fue acribillado a balazos en el Cerro de Montevideo; su cuerpo tenía alrededor de ocho impactos

Te puede interesar

Videos: gritos e insultos entre Nicolás Viera y Sebastián Da Silva derivaron en la suspensión de la interpelación a Fratti video
DURO CRUCE EN EL SENADO

Videos: gritos e insultos entre Nicolás Viera y Sebastián Da Silva derivaron en la suspensión de la interpelación a Fratti
Senador Da Silva-  video
Senador Sebastián Da Silva

"Tuve que fumarme a mis hijos preguntando qué pasó, ¿y qué pasó? que un frentista acusó a tu padre de ser parte de Conexión Ganadera"
No vamos a tolerar agravios de odio de ningún tipo, dijo el senador Sabini, que suspendió la interpelación video
VIDEO | INSULTOS Y GRITOS EN EL SENADO

"No vamos a tolerar agravios de odio de ningún tipo", dijo el senador Sabini, que suspendió la interpelación

Dejá tu comentario