RECIBÍ EL NEWSLETTER
BULGARIA Y RUSIA

Un hombre fue acribillado a balazos en el Cerro de Montevideo; su cuerpo tenía alrededor de ocho impactos

La víctima del homicidio aún no ha sido identificada. En el lugar, el personal policial encontró cerca de veinte casquillos de bala. El Departamento de Homicidios investiga el caso.

homicidio-cerro-montevideo-2
ACRIBILLADO-BULGARIA-Y-RUSIA-CERRO

Un hombre fue acribillado en un ataque a balazos ocurrido este miércoles de noche en Bulgaria y Rusia, en el Cerro de Montevideo. La víctima del homicidio aún no ha sido identificada.

Según las primeras informaciones, el hombre fue atacado a balazos por un vehículo que pasó por el lugar. Los investigadores tratan de determinar si los disparos provinieron desde una moto o desde un auto.

La víctima presentaba alrededor de ocho impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo. En el lugar, el personal policial encontró cerca de veinte casquillos de bala. Testigos afirmaron que escucharon una ráfaga de disparos. De hecho, cuando el equipo de Subrayado con Guillermo Lorenzo y Maximiliano Correia reportaba en vivo desde la zona se escucharon más disparos.

dos mayores y un adolescente detenidos por enfrentamiento que termino con dos muertos en toledo
Seguí leyendo

Dos mayores y un adolescente detenidos por enfrentamiento que terminó con dos muertos en Toledo

El Departamento de Homicidios de la Policía se hará cargo de las investigaciones junto con personal de Policía Científica con el relevamiento de la escena del crimen.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PROMESA DE CAMPAÑA

UTE reincorporará la tarifa básica destinada en primera etapa a pasivos de menores ingresos y estudiantes
filmación

Nuevo video muestra los momentos posteriores a los homicidios de los hinchas de Nacional en Toledo
INVESTIGAN HOMICIDIO

Restos óseos encontrados en auto quemado pertenecen al abogado y exjuez penal que estaba desaparecido
DURAZNO

Escuela rural se quedó sin su último alumno y cerró: "Era una compañera más para él", contó la maestra
de canelones a montevideo

La Policía persiguió por 20 kilómetros a un delincuente, que tras ser detenido sumó su 23° antecedente penal

Te puede interesar

Un hombre fue acribillado a balazos en el Cerro de Montevideo; su cuerpo tenía alrededor de ocho impactos video
BULGARIA Y RUSIA

Un hombre fue acribillado a balazos en el Cerro de Montevideo; su cuerpo tenía alrededor de ocho impactos
Entendemos que la legítima defensa es prístina, dijo el abogado de policía que mató a hinchas de Nacional en Toledo video
CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN

"Entendemos que la legítima defensa es prístina", dijo el abogado de policía que mató a hinchas de Nacional en Toledo
Quedó conformada una preinvestigadora en Diputados por la compra de la estancia María Dolores
parlamento

Quedó conformada una preinvestigadora en Diputados por la compra de la estancia María Dolores

Dejá tu comentario