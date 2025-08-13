Un hombre fue acribillado a balazos en el Cerro de Montevideo; su cuerpo tenía alrededor de ocho impactos

Un hombre fue acribillado en un ataque a balazos ocurrido este miércoles de noche en Bulgaria y Rusia, en el Cerro de Montevideo. La víctima del homicidio aún no ha sido identificada.

Según las primeras informaciones, el hombre fue atacado a balazos por un vehículo que pasó por el lugar. Los investigadores tratan de determinar si los disparos provinieron desde una moto o desde un auto.

La víctima presentaba alrededor de ocho impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo. En el lugar, el personal policial encontró cerca de veinte casquillos de bala. Testigos afirmaron que escucharon una ráfaga de disparos. De hecho, cuando el equipo de Subrayado con Guillermo Lorenzo y Maximiliano Correia reportaba en vivo desde la zona se escucharon más disparos.

El Departamento de Homicidios de la Policía se hará cargo de las investigaciones junto con personal de Policía Científica con el relevamiento de la escena del crimen.