RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORME POLICIAL

Operativo por el partido Peñarol-Racing termina con tres detenidos y dos motos incautadas

El operativo de seguridad para el partido Peñarol-Racing implicó a más de 1.000 policías, con controles en varios puntos de Montevideo y la frontera con Argentina.

Foto: Subrayado. Llegada de hinchas de Racing al CDS este martes.

Foto: Subrayado. Llegada de hinchas de Racing al CDS este martes.

Foto: Subrayado. Llegada de hinchas de Racing al CDS este martes.

El operativo de seguridad que desplegó la Policía para el partido entre Peñarol y Racing de Argentina por octavos de final de la Copa Libertadores terminó con tres personas detenidas y dos motos incautadas, según un informe al que accedió Subrayado.

Todos los incidentes ocurrieron con personas fuera del estadio Campeón del Siglo. Durante el encuentro no hubo problemas, según reporta la Policía.

En los controles previos hubo tres detenidos, dos por desacato y uno que estaba requerido por violencia doméstica.

diez detenidos en operativos en san carlos y maldonado: incautaron droga, armas y municiones
Seguí leyendo

Diez detenidos en operativos en San Carlos y Maldonado: incautaron droga, armas y municiones

Además, dos motos fueron incautadas, una de ellas requerida por rapiña, mientras que la otra fue por falta de documentación.

Temas de la nota

Lo más visto

video
filmación

Nuevo video muestra los momentos posteriores a los homicidios de los hinchas de Nacional en Toledo
DURAZNO

Escuela rural se quedó sin su último alumno y cerró: "Era una compañera más para él", contó la maestra
INVESTIGAN HOMICIDIO

Cráneo encontrado en el baúl de un auto quemado tiene un disparo; vehículo es de exjuez desaparecido
TOLEDO

Dos condenados por enfrentamiento entre hinchas de Nacional y Peñarol que dejó dos muertos
IMÁGENES DEL HECHO

Video muestra el enfrentamiento entre hinchas de Peñarol y Nacional que dejó dos muertos en Toledo

Te puede interesar

Sebastián Da Silva en la interpelación a Fratti. Foto: FocoUy video
INTERPELACIÓN A FRATTI

"Son 32 millones de dólares para beneficiar a los amigos del MPP", dijo Sebastián Da Silva sobre compra de campo en Florida
Ministro Fratti en la interpelación en el Senado. Foto: FocoUy. video
EN VIVO: INTERPELACIÓN EN EL SENADO

Alfredo Fratti aseguró que las gremiales lecheras apoyan "por unanimidad" la compra del campo María Dolores en Florida
Fotos cedidas a Subrayado. video
audiencia judicial

Justicia resuelve este miércoles la situación del adolescente hincha de Nacional por el caso de Toledo

Dejá tu comentario