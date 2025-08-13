Operativo por el partido Peñarol-Racing termina con tres detenidos y dos motos incautadas

El operativo de seguridad que desplegó la Policía para el partido entre Peñarol y Racing de Argentina por octavos de final de la Copa Libertadores terminó con tres personas detenidas y dos motos incautadas, según un informe al que accedió Subrayado.
El operativo de seguridad para el partido Peñarol-Racing implicó a más de 1.000 policías, con controles en varios puntos de Montevideo y la frontera con Argentina.
Todos los incidentes ocurrieron con personas fuera del estadio Campeón del Siglo. Durante el encuentro no hubo problemas, según reporta la Policía.
En los controles previos hubo tres detenidos, dos por desacato y uno que estaba requerido por violencia doméstica.
Además, dos motos fueron incautadas, una de ellas requerida por rapiña, mientras que la otra fue por falta de documentación.
