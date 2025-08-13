RECIBÍ EL NEWSLETTER
PROMESA DE CAMPAÑA

UTE reincorporará la tarifa básica destinada en una primera etapa a pasivos de menores ingresos y estudiantes

El vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, indicó que la implementación se ha demorado por el análisis que ha hecho la empresa de las redes de cara al mayor consumo en el verano.

ute-factura-nueva-recibo-generico

UTE reincorporará la tarifa de consumo básico, unas de las promesas de campaña del presidente Yamandú Orsi, un programa que no fue utilizado en el anterior gobierno.

El regreso de la tarifa básica se hará oficial el próximo lunes y rápidamente se actuará en su aplicación. En una primera etapa, será destinada a pasivos de menores ingresos y a estudiantes que perciben becas del Fondo de Solidaridad.

El vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, indicó que la implementación del programa se ha demorado por el análisis que ha hecho la empresa estatal del mantenimiento de las redes de distribución de cara al mayor consumo en el verano.

Por otra parte, UTE continúa desarrollando el plan de inclusión social con el fin de regularizar a 13.000 familias e indican que ya cumplieron con el 50% de la meta. Agregaron desde la empresa pública, que el 80 % de los regularizados desde 2012 son buenos pagadores, el 65% al día y el 15% restante con deudas de entre dos y cinco facturas.

