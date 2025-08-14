Nicolás Viera no acepta las disculpas de Sebastián Da Silva: "Decirme puto de mierda es un delito de odio y homofobia"

El senador del Frente Amplio Nicolás Viera dijo que no acepta las disculpas que expresó el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva por el cruce y los insultos ocurridos en la pasada medianoche y que motivaron el levantamiento de la interpelación al ministro de Ganadería Alfredo Fratti.

“Decirme puto de mierda es un delito de odio y homofobia”, aseguró Viera, y dijo que evalúa acciones penales contra Da Silva, y políticas, en el entendido que puede solicitar que el Senado evalúe la conducta del senador blanco y eventualmente una sanción.

“Puede pedir disculpas, pero cometió un delito, de odio y homofobia, que está penado. Hay acciones políticas a tomar y otras personales que también las voy a evaluar porque esto no se puede dejar pasar”, dijo Viera.

“No nos vamos a amputar ninguna medida reglamentaria y constitucional”, agregó.

Consultado acerca de si se arrepiente de lo que dijo sobre el vínculo de Da Silva con la estafa de Conexión Ganadera, Viera respondió: “No me arrepiento de nada”.

“Cuando menciono que aconsejaba a los uruguayos a invertir en Conexión Ganadera lo superó, pero es un dato de la realidad”, agregó.

Durante la interpelación, minutos antes de que se levantara por el cruce con Da Silva, el senador Viera dijo: “Es el mismo senador que anduvo micrófono por micrófono recomendándole a los uruguayos que era un excelente negocio invertir en Conexión Ganadera. Todos con la Ferrari ruedas para arriba. Así quedaron. Así quedaron”.

Y Viera agregó: “Además de ser parte de la mayor estafa a los uruguayos que ha dado el país como es Conexión Ganadera”.

Así fue el cruce a los gritos y con insultos entre Viera y Da Silva.