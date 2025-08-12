Nuevo video muestra los momentos posteriores a los homicidios de los hinchas de Nacional en Toledo

Luego de disparar, el policía salió a la calle detrás de los hinchas de Nacional que huían rápidamente. Dos de los tricolores murieron y quedaron tendidos en la calle.

Amigos del policía, que también festejaban en esa casa de Toledo –Canelones–, salieron atrás de los hinchas de Nacional . En una imagen de cámara de seguridad a la que accedió Subrayado se ve cómo uno de los hombres que estaba con el policía golpea y le salta arriba al cuerpo de uno de los baleados.

El hombre que resultó muerto fue alcanzado por al menos un proyectil cuando intentaba escapar con una moto de tiro.

Varias imágenes de lo ocurrido fueron difundidas en las últimas horas y están siendo analizadas por el fiscal Juan Álvez. El funcionario policial sigue en libertad mientras los investigadores fiscales aguardan por el resultado de pericias.

La decisión de emplazar al efectivo la tomó el fiscal, al ver en la misma noche del sábado imágenes de las cámaras de seguridad donde se observa que al menos uno de los hinchas de Nacional llegó armado al frente de la casa del policía, donde colgaba una bandera de Peñarol con la leyenda "Toledo es manya".

La principal hipótesis de la investigación es que los tricolores habían llegado al lugar, armados, para robar esa bandera. Un episodio similar ocurrió casi en simultáneo en Las Piedras, donde dos hinchas aurinegros fueron baleados por delincuentes que les robaron una bandera de su club, de 6x2 metros.

En otro video publicado este lunes se observa más detalle de lo ocurrido: el policía ingresó a la casa a buscar su arma de reglamento, al ver que los agresores llegaron armados. Y desde allí se escuchan 15 detonaciones. El cargador de una pistola Glock puede albergar hasta 17 proyectiles.

El fiscal Álvez informó a Subrayado que el hincha de Nacional al que se lo ve armado –de campera roja– hizo un disparo.

Por el caso hay un joven de 25 años condenado por intento de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación. Desde este lunes cumplirá 22 meses de prisión.

En tanto siguen detenidos un joven de 21 años que fue arrestado en Puntas de Manga, y un adolescente de 17 en Parque del Plata. Un cuarto sospechoso, de 28 años, está prófugo.