Policía busca a Washington Matías Sánchez González, requerido por tentativa de homicidio a policías en rapiña de residencial de Atahualpa

El Ministerio del Interior solicita la colaboración de la población para localizar a Washington Matías Sánchez González, de 31 años, requerido por su participación en tentativa de homicidio a funcionarios policiales.

El hecho por el que es buscado se produjo el pasado 3 de Julio en la rapiña a un residencial en Montevideo.

Por cualquier información comunicarse al 911, 0800 5000 para denuncia anónima o en la seccional policial más próxima.

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El caso

Un residencial de ancianos ubicado en avenida Millán y Juan Rodríguez Corre, en el barrio Atahualpa fue escenario de una rapiña, a las 10:54 del viernes 3 de julio, e incluyó un tiroteo en el que resultaron dos policías heridos, uno de ellos de gravedad.

Uno de los dueños del residencial, Matías Pereira, dijo a Subrayado que no hubo ancianos ni empleados heridos. Señaló que los delincuentes buscaban dinero pero ellos no manejan efectivo más allá de una caja chica.

Al no conseguir una importante suma de dinero, los rapiñeros robaron al menos un anillo y elementos de menor valor, agregó.

Matías, responsable del residencial, señaló que para ellos fue entregado.

"Creemos que fue entregado", sostuvo y añadió que los delincuentes buscaban cajas fuertes, que son utilizadas para guardar documentación y otras pertenencias de los residentes del lugar. "A ellos les llega una información falsa, de que teníamos dinero. Efectivamente rompieron las cajas fuertes, se llevaron estos artículos que no tienen ningún tipo de valor, y esos objetos aparecieron tirados todos por la zona", indicó.

Es la primera vez que ocurre un hecho como este en el residencial, que tiene 40 años de historia.