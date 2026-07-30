Gobierno firmó decreto para que quede sin efecto cobro de timbre de Caja de Profesionales para consultas médicas

El Poder Ejecutivo firmó el decreto que deja sin efecto el cobro de un timbre de la Caja de Profesionales, que entraba en vigencia el 1º de agosto, informaron fuentes del gobierno a Subrayado.

En junio, la Caja de Profesionales había resuelto comenzar a cobrar timbres profesionales en todas las actuaciones médicas a partir del 1º de agosto para atender la situación económica de la institución.

En ese momento, el presidente de la Caja de Profesionales, Andrés Pérez, aseguró que el directorio de la institución estaba dispuesto a dar marcha atrás a su decisión de cobrar timbres profesionales si el Poder Ejecutivo aportaba los recursos necesarios para pagar las jubilaciones y pensiones y el cumplimiento de sus obligaciones.

Desde el Poder Ejecutivo se manifestó el desacuerdo con este tema, así se lo comunicaron a la Federación Uruguaya de la Salud y este jueves firmaron el decreto para evitarlo.

El decreto señala: "A los efectos de lo previsto en el presente Decreto, no revisten el carácter de documentos otorgados por profesionales las anotaciones, registros, evoluciones, indicaciones, interconsultas y demás actuaciones profesionales que se incorporen a cualquier instrumento documental, en tanto tales actuaciones carezcan de autonomía documental propia y no sean expedidas como documentos independientes. En particular, no revestirán el carácter de documentos otorgados las actuaciones que se incorporen a la Historia Clínica o a cualquier otro instrumento destinado a consignar el proceso asistencial de una persona, en tanto tales actuaciones carezcan de autonomía documental propia, permanezcan integradas funcionalmente al proceso asistencial y no sean expedidas como documentos independientes".