"Creemos que fue entregado", dijo responsable del residencial que fue rapiñado este viernes

Matías, responsable del residencial que fue escenario de una rapiña este viernes, señaló que para ellos fue entregado. En el hecho dos policías resultaron heridos.

"Creemos que fue entregado", sostuvo y añadió que los delincuentes buscaban cajas fuertes, que son utilizadas para guardar documentación y otras pertenencias de los residentes del lugar. "A ellos les llega una información falsa, de que teníamos dinero. Efectivamente rompieron las cajas fuertes, se llevaron estos artículos que no tienen ningún tipo de valor, y esos objetos aparecieron tirados todos por la zona", indicó.

Es la primera vez que ocurre un hecho como este en el residencial, que tiene 40 años de historia.

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"Agradecemos a nuestras funcionarias, que actuaron muy bien, con mucha valentía. En segundo lugar, a la Policía que llegó muy rápido. Y se desplegó un operativo muy grande en la zona. Y bueno, es la realidad de Uruguay, es cosa de todos los días, y lamentablemente hoy nos toca decir que entraron a robar a un residencial donde hay gente vulnerable, donde hay abuelos que están siendo cuidados y tratando de vivir esta etapa de la vida lo más tranquila posible", dijo Matías.

Un policía recibió un disparo en el pecho y se encuentra en grave estado, mientras que su compañera, una funcionaria policial, recibió un disparo en la pierna derecha y se encuentra fuera de peligro.