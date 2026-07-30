Trasladan a 800 presas desde la cárcel de mujeres hacia la nueva de Punta de Rieles

El Ministerio del Interior inició un operativo en las primeras horas de este jueves en la cárcel de mujeres, la Unidad N.° 5 ubicada en Colón.

Fuentes del operativo dijeron a Subrayado que casi 800 presas serán llevadas a la nueva cárcel de Punta de Rieles.

El traslado se hace con ómnibus del Ministerio del Interior; cada uno de ellos parte en un sistema de convoy, con custodias. Las internas son sacadas del recinto y suben al vehículo en plena calle.

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Trasladan desde esta mañana a 800 presas desde la cárcel de mujeres en Colón hacia la nueva en Punta de Rieles. Informan @eugescogna y @lucasbaldovino3 | https://t.co/A5rkNocbuR pic.twitter.com/ibkrqAmhHR — Subrayado (@Subrayado) July 30, 2026

Fueron puestos a disposición tres ómnibus para este operativo y cada uno hará al menos tres viajes. Pasadas las 9:00, partió el primer convoy, que tomó ruta 102.

El segundo viaje está siendo preparado. Sobre las 9:50, las internas estaban siendo llevadas hacia los vehículos —el segundo convoy—.

El ministro del Interior, Carlos Negro, fue consultado sobre este operativo y dijo que "seguramente llevará toda la jornada y viene con normalidad".

"Es un operativo complejo que requiere de ómnibus, escoltas, de un traslado ordenado, meticuloso si se quiere, porque estamos hablando primero de seres humanos y segundo estamos hablando de personal que está recluido y que tiene que tener las condiciones de seguridad apropiadas", señaló en rueda de prensa en el mediodía de este jueves. Y agregó: "Hay diferentes niveles, diferentes grados de peligrosidad y todo eso es tenido en cuenta en este tipo de operativos".

El Ministerio del Interior señaló más temprano en un comunicado: "La nueva Unidad N.° 5 constituye un hito para el sistema penitenciario nacional, ya que por primera vez las mujeres privadas de libertad contarán con un establecimiento construido específicamente para funcionar como unidad penitenciaria, con adecuados estándares de habitabilidad y una infraestructura diseñada con perspectiva de género. El establecimiento dispone de sectores diferenciados para el ingreso, para mujeres trans y para aquellas próximas al egreso".

Fuentes policiales dijeron a Subrayado que las mujeres con hijos y embarazadas no serán trasladadas de la Unidad 5.

Advertencias por hacinamiento y la nueva cárcel

Un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), de diciembre de 2024, advertía sobre "una situación en la que, debido al exceso de personas, los recursos y los servicios se encuentran limitados y en condiciones críticas".

Y agregaba: "En la Unidad 5 se ha producido un crecimiento casi ininterrumpido mientras el número de plazas de acuerdo a lo informado por el INR al MNP se mantiene en 470. Si tomamos como referencia junio de 2024 con 829 personas privadas de libertad, el índice supera los 176". La Inddhh recomendó "la instrumentación urgente de un plan de mejoras y mantenimiento de las instalaciones".

Respecto a la nueva cárcel —adonde serán trasladadas las mujeres— el Ministerio del Interior, junto a la empresa constructora Teyma, colocó en noviembre 2024 la piedra fundamental para la construcción del nuevo centro.

Según el proyecto, la nueva infraestructura tiene una capacidad inicial de 846 plazas, con la posibilidad de ampliarse a 1.015, e incluye áreas diseñadas con una perspectiva de género, incluyendo 66 plazas para preegresos y 30 para personas trans.

El proyecto tuvo una inversión inicial de 46 millones de dólares y un plazo de construcción de 21 meses.