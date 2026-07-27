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FRANCIA

Un hombre apuñaló a tres mujeres en París y fue detenido por un policía fuera de servicio y transeúntes

La identidad del sospechoso no estaba clara de inmediato. El ministro llamó a la prudencia sobre el motivo del ataque ante las "declaraciones incoherentes" del hombre.

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Un policía fuera de servicio detuvo este lunes a un hombre sospechoso de atacar y herir a tres mujeres con dos cuchillos de cocina en París, anunciaron las autoridades.

El ataque se produjo a las 11:30 locales en la Porte de Clichy, en el noroeste de la capital, y el hombre fue detenido "rápidamente", indicó la prefectura de policía.

Lo detuvo "un policía fuera de servicio", precisó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

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"De repente, vimos a un señor pasar con dos cuchillos, apuñaló a tres personas", contó a la AFP Kheira Dellabed, una camarera de 54 años de un restaurante cercano.

"Después había un joven con una maleta de mano, lo golpeó con la maleta, lo tiró al suelo", y luego un "camarero del restaurante de al lado" le puso una silla "encima", describió.

La identidad del sospechoso no estaba clara de inmediato. El ministro llamó a la prudencia sobre el motivo del ataque ante las "declaraciones incoherentes" del hombre.

Las víctimas son tres mujeres de 19, 24 y 36 años, de las cuales dos están en estado crítico y la tercera está herida leve, según el ministro.

Una de las mujeres está "embarazada", escribió en X el alcalde del distrito XVII de París, Geoffroy Boulard, quien elogió la "sangre fría" del policía y los transeúntes que lo detuvieron.

En el lugar del ataque, se estableció un perímetro de seguridad, constató un periodista de AFP.

A finales de 2025, un hombre de 25 años fue detenido tras herir con un cuchillo a tres mujeres en el metro de París. Su detención fue suspendida por motivos psiquiátricos.

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