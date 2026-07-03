Asalto a residencial no dejó ancianos heridos y delincuentes buscaban dinero, dijo el propietario

Un residencial de ancianos ubicado en el barrio Atahualpa fue escenario de una rapiña, a las 10:54 de este viernes, e incluyó un tiroteo en el que resultaron dos policías heridos, uno de ellos de gravedad.

Uno de los dueños del residencial, Matías Pereira, dijo a Subrayado que no hubo ancianos ni empleados heridos. Señaló que los delincuentes buscaban dinero pero ellos no manejan efectivo más allá de una caja chica.

Al no conseguir una importante suma de dinero, los rapiñeros robaron al menos un anillo y elementos de menor valor, agregó.

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El propietario valoró que la Policía llegó rápido y actuó de forma correcta.

En el residencial había 45 adultos mayores al momento de la rapiña. En total, emplea a 27 personas.

Comunicado

Tras el asalto, el residencial emitió un comunicado en el que señaló: "Confirmamos que todos nuestros residentes y funcionarios se encuentran bien. Llevamos tranquilidad a las familias: no hay personas vinculadas a la empresa lesionadas y la situación se encuentra controlada".

Agregó: "Agradecemos el rápido y profesional accionar de la Policía, y expresamos nuestra profunda solidaridad con los dos efectivos policiales que resultaron lesionados en cumplimiento de su deber. Deseamos su pronta recuperación y nos ponemos plenamente a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación".

"El Residencial Saniguet abordará este hecho con la máxima responsabilidad y profesionalismo, priorizando el bienestar y la contención de los residentes y funcionarios que atravesaron esta difícil situación. Agradecemos a la prensa por respetar la privacidad y la situación que atraviesan funcionarios y residentes de esta casa", concluyó.

El asalto

Dos policías que patrullaban el lugar observaron un movimiento inusual en el residencial, ubicado en Avenida Millán y Juan Rodríguez Correa. Tres delincuentes estaban en el interior del edificio cometiendo la rapiña. Allí se originó un tiroteo que derivó con ambos funcionarios heridos.

Un policía recibió un disparo en el pecho y se encuentra en grave estado, mientras que su compañera, una funcionaria policial, recibió un disparo en la pierna derecha y se encuentra fuera de peligro. Ambos están siendo asistidos en el Hospital Español.

Según supo Subrayado, el ministro del Interior, Carlos Negro, se dirigió a ese centro médico para interiorizarse del estado de salud de los efectivos. En tanto, pasado el mediodía la Policía seguía en busca de al menos uno de los delincuentes en Atahualpa. Efectivos ingresaban casa por casa, con autorización de vecinos. Había varias manzanas rodeadas.