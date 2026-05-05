La comunidad de Dolores se vio conmocionada por la muerte de Renato Banchero Lojo, de 15 años, por las secuelas en su salud que le marcó el tornado hace diez años.
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Murió en Dolores un adolescente de 15 años: tenía problemas de salud por secuelas de lesiones que sufrió en el tornado de 2016
Sufrió lesiones graves durante el tornado de Dolores, cuando parte del techo de la casa en la que estaba se derrumbó. Tenía 5 años y desde entonces luchaba por su salud.
Tenía 5 años cuando se derrumbó parte del techo de la casa de una tía abuela en la que estaba y le provocó lesiones en el cráneo.
El niño realizó rehabilitación en Teletón Fray Bentos, pero su salud se agravó, fue internado en Mercedes y hace dos días falleció.
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"Enfrentó durante años una dura y dolorosa batalla marcada por las secuelas de aquella tragedia. El accidente se produjo en el domicilio de un familiar, que estaba en la ruta del tornado", dijo el comunicador de Soriano Freddy Planchón.
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