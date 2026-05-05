Adelantan alerta roja por frío con evacuación obligatoria para personas en situación de calle, ante aviso de Inumet

Presidencia convocó a las autoridades del gabinete para tomar medidas en función del informe de tormentas del Instituto Uruguayo de Meteorología para los próximos días.

"A partir del día jueves del corriente comenzará a regir nuevamente la alerta pública de nivel rojo, particularmente para las personas en situación de calle, que son las de mayor vulnerabilidad. Por lo cual, se comienza a trabajar en el mismo marco, junto con el Sinae, en donde vamos a proceder a la evacuación obligatoria de todas las personas en situación de calle", informó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en una conferencia junto al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y el director del Sinae, Leandro Palomeque.

En el interior del país, habrá cupos dispuestos por el Ejército Nacional.

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"En el área Metropolitana, estaríamos el día jueves abriendo un centro de evacuados nuevamente en el Polideportivo de la Escuela de Policía, en camino Maldonado, y en el Servicio de Transporte y Mantenimiento del Ejército Nacional, en avenida de las Instrucciones", adelantó Sánchez. En la medida de que se requieran más cupos, irán implementando más centros. Uno está previsto para la zona de La Paz y Las Piedras y otro para la Aguada. Esto se suma a los cupos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social.

"Lo que va a suceder es que va a bajar fuertemente la temperatura", sostuvo Sánchez, y aclaró que la alerta pública no implica la suspensión de clases ni de otras actividades, sino que está orientada al resguardo de personas en situación de calle.

"Para este gobierno estar en la calle no es un derecho sino que requiere de políticas públicas más amplias", señaló.

El ministro de Desarrollo Social, Civila, señaló que actualmente el Mides cuenta con más de 8.000 plazas disponibles, "algunas de forma estable y otras de forma más eventual".

También recordó que hay duplas trabajando en distintos barrios, compuestas por técnicos y personas que pasaron por la situación de calle, para acercarse a quienes lo necesiten.

Además, se refirió a que el piso con el que trabajan este invierno es superior al del 2025, pasando a tener centros en 16 departamentos.

Con la alerta roja, también participa el Ministerio del Interior, con la Policía.

"Por intermedio de los comité departamentales es que vamos a instar al establecimiento de esos centros de evacuación a aquellos lugares donde se requiera", dijo el director del Sinae.

EL INFORME DE INUMET

A partir de la tarde de este martes se espera el inicio de un período de inestabilidad que afectará a Uruguay, con tormentas fuertes y puntualmente severas, lluvias de variada intensidad y vientos fuertes, según el aviso especial de Inumet.

Para la tarde y noche del martes, el organismo anunció tormentas, algunas puntualmente fuertes, principalmente en el norte y centro del país. Estas situaciones pueden estar acompañadas de ráfagas intensas y lluvias abundantes en cortos períodos, con acumulados de entre 20 y 40 milímetros en tres horas.

Desde la noche del miércoles y hasta la madrugada del viernes, un frente frío ingresará al país y provocará tormentas fuertes, algunas severas, y lluvias abundantes en todo el territorio. Se esperan acumulados de entre 60 y 100 milímetros en 12 horas, sobre todo en el centro-sur, este y noreste. Durante las tormentas puede haber intensa actividad eléctrica, precipitaciones copiosas, ráfagas muy fuertes y caída de granizo en forma ocasional.

A partir del viernes y hasta la mañana del domingo, tras el pasaje del frente frío, se prevé un aumento del viento por la formación de un ciclón extratropical sobre el Océano Atlántico. Este fenómeno afectará principalmente la costa, con vientos persistentes fuertes y muy fuertes, además de un incremento del oleaje.

Inumet también advierte por un descenso marcado de la temperatura, lo que generará bajas sensaciones térmicas en esos días.

El organismo recomienda seguir las actualizaciones de los pronósticos y alertas.

En desarrollo.