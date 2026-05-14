Hinchas de Nacional realizaron festejos en La Blanqueada en la última medianoche por el aniversario número 127 del club.
Hinchas de Nacional festejaron el aniversario 127 en La Blanqueada; por desorden, la Policía lanzó balas de goma
Hinchas se concentraron frente al Gran Parque Central durante la madrugada; no hubo lesionados ni detenidos. En la mañana se observó un contenedor volcado sobre la calle, botellas de whisky y gran cantidad de residuos.
Fuentes del Ministerio del Interior informaron a Subrayado que unas 200 personas se concentraron sobre General Urquiza, frente al estadio Gran Parque Central. En el lugar hubo uso de pirotecnia, cánticos e ingesta de alcohol.
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Según indicó el Ministerio del Interior, no se registraron incidentes de relevancia, aunque sí hubo desorden. Los policías intervinieron lanzando balas de goma y la multitud fue dispersada sin personas lesionadas ni detenidos, señaló la información oficial.
En la mañana de este jueves, pasadas las 7:00, se observaba gran cantidad de residuos sobre la vereda y la calle. También había un contenedor vandalizado y volcado. Conductores de vehículos advirtieron, en las primeras horas, por vidrios de botellas sobre la calle.
Funcionarios del Municipio CH trabajaban en la limpieza de la zona, mientras algunos vecinos retiraban residuos del frente de sus viviendas.
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