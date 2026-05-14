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Hinchas de Nacional festejaron el aniversario 127 en La Blanqueada; por desorden, la Policía lanzó balas de goma

Hinchas se concentraron frente al Gran Parque Central durante la madrugada; no hubo lesionados ni detenidos. En la mañana se observó un contenedor volcado sobre la calle, botellas de whisky y gran cantidad de residuos.

Funcionarios del Municipio CH limpiaban la zona en la mañana.

Foto: Subrayado.

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Hinchas de Nacional realizaron festejos en La Blanqueada en la última medianoche por el aniversario número 127 del club.

Fuentes del Ministerio del Interior informaron a Subrayado que unas 200 personas se concentraron sobre General Urquiza, frente al estadio Gran Parque Central. En el lugar hubo uso de pirotecnia, cánticos e ingesta de alcohol.

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Foto: Subrayado.

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Según indicó el Ministerio del Interior, no se registraron incidentes de relevancia, aunque sí hubo desorden. Los policías intervinieron lanzando balas de goma y la multitud fue dispersada sin personas lesionadas ni detenidos, señaló la información oficial.

En la mañana de este jueves, pasadas las 7:00, se observaba gran cantidad de residuos sobre la vereda y la calle. También había un contenedor vandalizado y volcado. Conductores de vehículos advirtieron, en las primeras horas, por vidrios de botellas sobre la calle.

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Funcionarios del Municipio CH trabajaban en la limpieza de la zona, mientras algunos vecinos retiraban residuos del frente de sus viviendas.

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