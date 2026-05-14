"Cuanta xenofobia en la frase de un diputado, qué vergüenza", dijo Blanca Rodríguez sobre comentario de Gabriel Gurméndez

Blanca Rodríguez respondió al comentario que hizo el diputado colorado Gabriel Gurméndez sobre una nota que recogía declaraciones de la senadora del Frente Amplio (FA) acerca de las personas que viven o duermen en la calle.

Rodríguez dijo en una entrevista con radio Sarandí el miércoles, que ese día, cerca de su casa, no vio a las personas que habitualmente dormían allí, en la calle.

“No estoy viendo gente en la calle”, fue el titular de la noticia que Gurméndez comentó: “Ay Blanca! Tenés que cambiar de oculista cubano…”, escribió el legislador colorado.

Este jueves, entrevistada en el programa Arriba Gente de Canal 10, Blanca Rodríguez respondió a ese comentario: “La respuesta que dio el diputado Gurméndez diciendo que voy a un oculista cubano, cuánta xenofobia en una frase. Cuánta xenofobia en la frase de un diputado, qué vergüenza. ¿Cuál es el problema con los oculistas cubanos? ¿Cuál es el problema con los profesionales cubanos que vienen a nuestro país buscando un lugar donde desarrollarse y que además le devolvieron la vista a miles de niños y de adultos, a miles, a partir de 2005, cuando encontramos a tantos adultos con cataratas y perdiendo la vista?”

“Decir eso me parece de una xenofobia que no es para nuestro país, que se ha formado con gente que ha venido de tantos lados, y no es para un representante de la República, del Legislativo. Realmente me sorprende”, agregó.

Embed Ay Blanca! Tenés que cambiar de oculista cubano… pic.twitter.com/WgU73zLMfr — Gabriel Gurméndez (@ggurmendez) May 13, 2026

Personas en la calle

Sobre las personas que viven o duermen en la calle y que están siendo trasladadas de forma obligatoria a refugios desde que se aplica la alerta roja por frío extremo, específicamente para esta población, la senadora comentó: “Frente a ese problema estructural y frente a las últimas medidas que se han tomado, esta propuesta para este invierno crudo, esta ola de frío, yo estoy viendo, yo que era de las que decía que hay mucha gente en la calle, más que antes, debo decir que hay menos gente en la calle. ¿Desaparecieron? No. ¿Es porque molesta que estén en la calle? No. Es porque no es digno que estén en la calle”.

Y agregó: “Por lo tanto, esta nueva propuesta que ha llevado adelante el gobierno, con Civila, me parece que está empezando a funcionar, estamos empezando a ver menos gente en la calle, pero todos los días se están recogiendo miles de personas. Entonces, ayer yo comenté que veo menos gente en este momento, en un lugar donde todas las mañanas yo veía a la gente volver a doblar su manta, dejarla ahí e irse. No los veo, espero que estén en un refugio, espero que estén bien, ojalá que estén bien”.

El último informe del Sistema Nacional de Emergencias, sobre la noche del martes, indica que 3.252 personas fueron asistidas en los refugios del Ministerio de Desarrollo Social y en los espacios abiertos específicamente para alojar personas durante la alerta roja por frío extremo.

Su llega a la política

Consultada sobre cómo se adaptó al mundo de la política, Blanca Rodríguez respondió: "Es un mundo que en algunos aspectos me ha sorprendido, con una buena cuota de decepción, el nivel de agresividad que hay en los discursos políticos, de agresividad y misoginia claras. Incluso en gente muy joven, que uno piensa que de pronto tiene otra mirada".