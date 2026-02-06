RECIBÍ EL NEWSLETTER
Exdiputado Javier Radiccioni fue imputado por violencia doméstica; PN derivó el caso a Comisión de Ética

La Justicia imputó al exlegislador nacionalista por reiterados delitos de violencia doméstica agravados y lesiones personales. Dispuso prisión preventiva por 120 días, medida que fue apelada por la defensa.

Captura de imagen de transmisión de Cámara de Representantes. Javier Radiccioni, exdiputado del PN.

La Justicia dispuso prisión preventiva por 120 días para el exdiputado del Partido Nacional Javier Radiccioni, imputado por reiterados delitos de violencia doméstica, uno de ellos agravado y en concurrencia formal con un delito de lesiones personales agravadas.

La resolución se adoptó tras una audiencia que se extendió durante varias horas este jueves, a pedido de la Fiscalía de Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 4º turno. La defensa del imputado apeló la prisión preventiva y el juzgado dispuso además la reserva de las actuaciones.

Radiccioni fue denunciado por su expareja, la fiscal Eliana Travers, lo que derivó en su detención y posterior imputación. El exlegislador compareció ante la Justicia en calidad de autor de los delitos que se le imputan.

Un hombre de 34 años fue asesinado a tiros mientras iba en auto en Manga

La investigación continuará mientras Radiccioni permanece en prisión preventiva, a la espera de que se resuelva el recurso presentado por su defensa.

En el plano político, el Partido Nacional derivó el tema a la Comisión de Ética para que se exprese, dijeron fuentes políticas a Subrayado.

