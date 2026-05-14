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Golpeado en la cabeza

Un hombre está grave tras ser golpeado con un bate de béisbol en una trifulca en Sayago; el agresor fue detenido

La víctima de 32 años fue golpeada en la cabeza, mientras que el agresor es un joven de 23 y está detenido.

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Foto: Subrayado. 

Un hombre de 32 años fue golpeado en la cabeza con un bate de béisbol durante una trifulca en Sayago, en Montevideo. El agresor fue un joven de 23 años que está detenido; tiene dos antecedentes penales, el último por lesiones personales y daño.

Producto del golpe, el herido fue trasladado por un familiar a una mutualista donde permanece internado en estado grave e intubado con un traumatismo encéfalo craneal, supo Subrayado.

El crimen ocurrió sobre las 14:00 de este miércoles. Cuando la Policía llegó al lugar, el agresor y la familia del herido cruzaron versiones sobre el conflicto entre ambos.

Foto: Subrayado.
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El agresor fue con el bate de béisbol y les explicó a los efectivos que el hombre al que hirió había ido a su casa junto a otro, ingresaron a su patio y le empezaron a pegar, por lo que él se defendió agrediéndolo con el bate de béisbol.

El herido tiene dos antecedentes penales, el último por violencia doméstica. Su familia le dijo a la Policía que el día antes el agresor fue a un comercio de la familia y que con un revólver lo amenazó de muerte.

La escena de la trifulca fue periciada por Policía Científica, así como el bate de béisbol con el que se produjo el golpe que dejó al hombre grave. A su vez, el agresor de 23 años quedó detenido y a disposición de Fiscalía.

Los investigadores de la zona operacional III trabajan ahora sobre cámaras, testigos y pericias a los celulares para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

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