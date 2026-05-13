Niño Godzilla: el fenómeno "muy potente" que llega con "eventos severos" de lluvias y tormentas

El meteorólogo Nubel Cisneros volvió a anunciar la llegada del Niño Godzilla, un fenómeno más potente de lo normal porque vendría asociado a eventos más severos de lluvias y tormentas.

"Es un niño muy potente (...) lo último que tenemos de un niño fuerte fue el de 2015-2016. Fue muy severo, tuvimos tormentas muy fuertes, inundaciones en muchas partes de Sudamérica", explicó.

Y agregó: "Por ahora las tendencias están marcando que el verano sería muy llovedor con eventos fuertes de tormentas".

El fenómeno meteorológico llega en la primavera como consecuencia del calentamiento anormal de las aguas del Océano Pacífico ecuatorial, el cual estaría potenciado por el calentamiento global. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2054673229143240872&partner=&hide_thread=false ¿Qué es el Niño Godzilla?: "Es un niño muy potente (...) lo último que tenemos de un niño fuerte, fue el de 2015-2016. Fue muy severo, tuvimos tormentas muy fuertes, inundaciones en muchas partes de Sudamérica", explicó Nubel Cisneros. Y agregó: "Por ahora las tendencias están… pic.twitter.com/TidYH7AcMK — Subrayado (@Subrayado) May 13, 2026

Temas de la nota Niño Godzilla

lluvias

tormentas