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FENÓMENO METEOROLÓGICO

Niño Godzilla: el fenómeno "muy potente" que llega con "eventos severos" de lluvias y tormentas

El meteorólogo Nubel Cisneros dijo que llega en primavera como consecuencia del calentamiento anormal de las aguas del Océano Pacífico ecuatorial, el cual estaría potenciado por el calentamiento global.

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El meteorólogo Nubel Cisneros volvió a anunciar la llegada del Niño Godzilla, un fenómeno más potente de lo normal porque vendría asociado a eventos más severos de lluvias y tormentas.

"Es un niño muy potente (...) lo último que tenemos de un niño fuerte fue el de 2015-2016. Fue muy severo, tuvimos tormentas muy fuertes, inundaciones en muchas partes de Sudamérica", explicó.

Y agregó: "Por ahora las tendencias están marcando que el verano sería muy llovedor con eventos fuertes de tormentas".

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El fenómeno meteorológico llega en la primavera como consecuencia del calentamiento anormal de las aguas del Océano Pacífico ecuatorial, el cual estaría potenciado por el calentamiento global.

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