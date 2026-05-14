Detuvieron a cuatro personas por estafas: uno fue condenado y los otros imputados con arresto domiciliario

Cuatro personas fueron detenidas en el marco de la operación “Nexus” que investiga delitos de estafas. Tres de ellos fueron imputados con arresto domiciliario mientras continúa la investigación, mientras que uno ya fue condenado.

La Jefatura de Policía de Cerro Largo informó este jueves que la investigación partió de delitos cometidos en Montevideo y el área metropolitana hacia varios departamentos del país.

“La operación ha permitido identificar a distintos actores responsables de maniobras fraudulentas que operaban de forma independiente”, dice el informe de la Jefatura.

Seguí leyendo Incautaron más de 100 tarjetas de débito utilizadas para retirar dinero de cajeros; hay un condenado

Las estafas se realizaban con la supuesta venta de vehículos (autos y motos), artículos de recreación (piscinas), propiedades inmobiliarias y dispositivos móviles (celulares), detalla el comunicado.

“Los implicados captaban a sus víctimas a través de plataformas digitales, solicitando giros de dinero por concepto de señas, fletes o pagos por bienes que nunca eran entregados. Al momento se han identificado 10 víctimas y un perjuicio económico de U$S 35.000”, dice la Policía de Cerro Largo.

“Mediante un despliegue simultáneo de tres equipos de investigación en Montevideo, Canelones y Maldonado, se logró la detención de cuatro personas y la incautación de dispositivos digitales, piezas clave para el análisis de las maniobras. Tras las instancias en el Juzgado Letrado de Cerro Largo, y atendiendo a las indicaciones médico-legales por el estado de salud de los involucrados, se dictaron las siguientes resoluciones:

Condena:

A.A.G. (39 años): Condenado como coautor de tres delitos de estafa a la pena de 12 meses de prisión (en régimen de Libertad a Prueba).

Formalizaciones con Medidas Cautelares:

J.B.F. (64 años): Formalizado por la presunta comisión de reiterados delitos de estafa. Se le impuso arresto domiciliario total con dispositivo electrónico (tobillera) por el plazo de 180 días.

P.E.B.I. (32 años): Formalizado por la presunta comisión de reiterados delitos de estafa. Se dispuso arresto domiciliario nocturno (de 21:00 a 07:00 horas) por el plazo de 180 días.

I.I.B. (64 años): Formalizada por la presunta comisión de reiterados delitos de estafa en calidad de coautora. Se dispuso arresto domiciliario nocturno (de 21:00 a 07:00 horas) por el plazo de 180 días”.

La Policía de Cerro Largo dejó constancia que “debido al estado de salud de los imputados y por estricta indicación médico-legal, la Justicia dispuso que las medidas cautelares (arresto domiciliario total con dispositivo electrónico para uno de ellos y arrestos nocturnos para los restantes) se cumplan bajo dicha modalidad”.

“La investigación de la operación Nexus continúa abierta, con el fin de determinar la existencia de nuevas víctimas a nivel nacional por hechos de similar naturaleza”, finaliza el comunicado.