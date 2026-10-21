Mataron a un joven de 18 años para robarle una moto en Toledo Chico: lo balearon en una axila

Un joven de 18 años fue asesinado de un disparo en una axila por delincuentes que le robaron la moto, tipo pollerita, a las 21:00 de este martes en Toledo Chico, Montevideo.

La escena fue en Don Pedro de Mendoza y Camino Trabal. La Policía fue al lugar porque un motociclista estaba caído en la calle. Lo que parecía un accidente de tránsito fue, en realidad, una rapiña que derivó en homicidio.

El joven estaba tendido en la calle junto a un casco de moto y el vehículo no estaba en el lugar. Según pudieron establecer los investigadores del Departamento de Homicidios en las primeras averiguaciones, la víctima circulaba en moto cuando dos delincuentes que circulaban en otra le dispararon y le robaron el vehículo.

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El disparo impactó en una axila del joven, que cayó muerto en el lugar. Familiares de la víctima explicaron que volvía desde Las Piedras y que tuvieron contacto con él una hora antes, cuando hablaron por Whatsapp.

Los investigadores trabajan en el caso como una rapiña que derivó en el asesinato del joven.