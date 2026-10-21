RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio tras rapiña

Mataron a un joven de 18 años para robarle una moto en Toledo Chico: lo balearon en una axila

El homicidio tras rapiña ocurrió en la noche del martes en Don Pedro de Mendoza y Camino Trabal. Los delincuentes huyeron con la moto.

Foto: Subrayado. Don Pedro de Mendoza y Camino Trabal, Toledo Chico, Montevideo.

Foto: Subrayado. Don Pedro de Mendoza y Camino Trabal, Toledo Chico, Montevideo.

Un joven de 18 años fue asesinado de un disparo en una axila por delincuentes que le robaron la moto, tipo pollerita, a las 21:00 de este martes en Toledo Chico, Montevideo.

La escena fue en Don Pedro de Mendoza y Camino Trabal. La Policía fue al lugar porque un motociclista estaba caído en la calle. Lo que parecía un accidente de tránsito fue, en realidad, una rapiña que derivó en homicidio.

El joven estaba tendido en la calle junto a un casco de moto y el vehículo no estaba en el lugar. Según pudieron establecer los investigadores del Departamento de Homicidios en las primeras averiguaciones, la víctima circulaba en moto cuando dos delincuentes que circulaban en otra le dispararon y le robaron el vehículo.

dos jovenes chocaron en moto y uno murio: el siniestro ocurrio en la entrada al parque del rio olimar en treinta y tres
Seguí leyendo

Dos jóvenes chocaron en moto y uno murió: el siniestro ocurrió en la entrada al Parque del río Olimar en Treinta y Tres

El disparo impactó en una axila del joven, que cayó muerto en el lugar. Familiares de la víctima explicaron que volvía desde Las Piedras y que tuvieron contacto con él una hora antes, cuando hablaron por Whatsapp.

Los investigadores trabajan en el caso como una rapiña que derivó en el asesinato del joven.

Temas de la nota

Lo más visto

Choque entre un camión y un auto dejó un muerto atrapado en su vehículo en ruta 8, en Cerro Largo
SINIESTRO FATAL

Choque entre un camión y un auto dejó un muerto atrapado en su vehículo en ruta 8, en Cerro Largo
EMPRESARIALES

Sayago tiene un nuevo Géant: más espacios, servicios y opciones de compra
seis años en inisa

Quíntuple homicidio en El Monarca: un adolescente fue condenado a seis años por los cinco asesinatos
CANELONES

Le robaron la camioneta, la vio por redes sociales y luego de concretar un encuentro con el vendedor alertó a la Policía
TRAS CONDENA SERÁN EXPULSADAS

Condenadas las brasileñas detenidas en el Aeropuerto de Carrasco con más de 11 kilos de cocaína en sus equipajes

Te puede interesar

Plan Veredas de la Intendencia de Montevideo. video
OBRAS EN VEREDAS

Plan Veredas de Montevideo comienza en noviembre: qué deben hacer los vecinos para arreglar su tramo o pagarle a la Intendencia
Foto: Subrayado. Don Pedro de Mendoza y Camino Trabal, Toledo Chico, Montevideo.
Homicidio tras rapiña

Mataron a un joven de 18 años para robarle una moto en Toledo Chico: lo balearon en una axila
Foto: Subrayado. Verdisol, Montevideo.
Homicidio en montevideo

Murió el joven atacado a tiros en Verdisol y que estaba internado grave

Dejá tu comentario