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Homicidio en montevideo

Murió el joven que había sido atacado a tiros en Verdisol y estaba internado grave

En la noche del lunes, el joven recibió varios impactos, uno de ellos en la cabeza, que lo dejó grave. La Policía ubicó un auto que circulaba en la zona y que tiene impactos de bala, e indaga a sus ocupantes.

Foto: Subrayado. Verdisol, Montevideo.

Foto: Subrayado. Verdisol, Montevideo.

Médicos que ingresaban en una ambulancia al complejo de viviendas existente allí, escucharon disparos y encontraron a la víctima y la trasladaron a un hospital en estado muy grave. A su vez, la Policía había acudido en apoyo.

En la escena del ataque, la Policía Científica halló 10 casquillos y perició el vehículo incautado en busca de evidencia.

Foto: Subrayado. Verdisol, Montevideo.
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Un joven de 21 años fue atacado a tiros en Verdisol: recibió un disparo en la cabeza y está grave

Mediante cámaras del Ministerio del Interior se observó un auto saliendo desde el lugar de la balacera, cerca de avenida Mendoza y Aparicio Saravia. La Policía ubicó al vehículo, que tenía varios impactos de bala, según supo Subrayado.

Los ocupantes, dos mayores de 21 y 23 años y un menor de edad, dijeron que habían ido a vender un celular y que fueron atacados a tiros cuando estaban en Verdisol. Según agregaron, con ellos había una persona que resultó baleada, pero no aportaron más datos.

Junto al vehículo, los ocupantes fueron llevados a una dependencia policial para establecer si están involucrados en el caso.

Este martes, policías del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos volvieron a la escena en busca de cámaras y testigos.

El fallecido tenía un antecedente penal por intento de hurto. Según dijeron sus familiares, era consumidor de drogas.

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