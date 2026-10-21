Nubel Cisneros prevé tiempo templado y cálido este miércoles, pero desmejora el jueves desde la zona norte, con lluvias y posibles tormentas que se generalizan el viernes a todo el país.
Buen tiempo hasta el jueves, cuando desmejora desde el norte con lluvias y tormentas que se extienden al viernes
Nubel Cisneros prevé buen tiempo en las próximas horas, templado y cálido este miércoles, pero desmejora el jueves desde la zona norte, con lluvias y posibles tormentas que se generalizan el viernes.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fría con nubosidad dispersa y algunas neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con gradual aumento de nubosidad y humedad, desmejorando hacia la noche por el norte y litoral.
El jueves se espera una mañana fría con abundante nubosidad, permaneciendo inestable la zona norte con lluvias aisladas. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas en las zonas norte y noreste.
Fin de semana con lluvias aisladas y períodos donde mejora algo el tiempo; el informe de Nubel Cisneros
El viernes la mañana se presentará húmeda e inestable con persistencia de tormentas y lluvias en las zonas norte y litoral. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida con mucha nubosidad asociada a tormentas y lluvias aisladas que comienzan a generalizarse a todo el país.
Miércoles 21
Zona Norte: máxima 25º y mínima 9º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 9º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º
Jueves 22
Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 23º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º
Viernes 23
Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 23º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 16º
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