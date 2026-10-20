Quíntuple homicidio en El Monarca: un adolescente fue condenado a seis años por los cinco asesinatos

Imagen: Subrayado. Distribución de la escena del quíntuple homicidio en la vivienda en El Monarca.

La Justicia condenó a un adolescente de 17 años por haber cometido el quíntuple homicidio en el barrio El Monarca el 10 de julio pasado. Deberá cumplir seis años de privación de libertad en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), informó la Fiscalía.

El menor dijo que recibió dinero para cometer los crímenes. Y aceptó su responsabilidad; firmó un proceso abreviado. En Uruguay, la legislación señala que los menores de edad pueden recibir una pena máxima de diez años.

La pena fue por cinco homicidios muy especialmente agravados por precio o promesa remuneratoria y por reincidencia, en régimen de reiteración real. Cumplirá la totalidad de la pena en el Inisa debido a que cuando cometió el delito era menor.

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El adolescente había sido detenido el 27 de agosto en un allanamiento en La Chancha, e imputado ese mismo día por los asesinatos. Desde entonces, se encontraba en el Inisa, donde permanecerá.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Adolescentes de Montevideo de 3.° Turno, representada por el fiscal Raúl Iglesias y la fiscal adscripta Virginia Gandós.

Quíntuple homicidio: paso a paso

Imagen: Subrayado. Distribución de la escena del quíntuple homicidio en la vivienda en El Monarca.

De acuerdo con la investigación fiscal, en la mañana del 10 de julio de 2026, cuatro hombres llegaron en dos motos a una vivienda del barrio El Monarca. Vestían ropa de trabajo con elementos reflectivos y llevaban cascos. Tras ingresar al predio escalando un muro, comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en el interior. Algunas de las víctimas estaban acostadas, mientras que otras se encontraban en la cocina.

Cuatro personas murieron en el lugar. Una quinta víctima, que había resultado herida, fue trasladada para recibir asistencia médica, pero murió durante el traslado.

Los autores abandonaron la vivienda aproximadamente dos minutos después de su llegada y huyeron en las mismas motos. Las investigaciones permitieron establecer que el ataque fue motivado por una disputa ocurrida aproximadamente una semana antes entre una de las víctimas y un hombre del barrio.

La investigación incluyó el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia, que permitieron reconstruir los desplazamientos de los presuntos autores antes y después del ataque. También se realizaron pericias biológicas y balísticas, autopsias y el análisis de un teléfono celular incautado durante el procedimiento.

De este último surgieron conversaciones en las que el adolescente reconocía su participación en los hechos y manifestaba haber recibido dinero para cometerlos. Asimismo, se identificaron registros fotográficos y otros elementos coincidentes con las características de las armas, los vehículos y la vestimenta utilizados en el ataque.

Los fallecidos eran integrantes de la familia de los Suárez de Villa Española. Las víctimas fueron dos jóvenes de 18 años, un hombre de 28, una mujer de 32 y su hija, una adolescente de 14 años.

Según la reconstrucción de Subrayado, cuatro personas llegaron al lugar (calle 7 y calle Central) en dos motos. Tres de ellas saltaron el muro de la vivienda e ingresaron al grito de "Policía", tras lo cual se escucharon varios disparos. Los tres hombres eran hermanos y tenían antecedentes penales, mientras que la mujer de 32 años era suegra de uno de ellos. La familia se había mudado desde Villa Española hacía algunos meses y había mantenido enfrentamientos con el grupo de los Albín, también de Villa Española. Los Suárez de este caso no tienen relación con Luis "Betito" Suárez, del Cerro.