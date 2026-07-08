Pitbull mató a un perro que estaba en su patio en Paysandú: "Tenemos miedo que vuelva a suceder lo mismo"

Un pitbull atacó y mató a otro perro en el jardín de una casa en Paysandú.

"No pueden seguir pasando estas cosas, la ley no protege al animal, no está contemplado el daño al animal", manifestó la dueña del animal atacado, Claudia Álvarez quien pidió que no vuelva a pasar.

Claudia explicó que el pitbull le arrancó la mandíbula y el hocico a su perro. Según dijo, el animal vive a dos cuadras y que los vecinos tienen miedo de que vuelva a suceder lo mismo.

Comentó a Subrayado que sus perros están en el patio bajo reja, tienen todas las vacunas y no salen a la calle.

"El viernes de mañana lo que pasó es que el pitbull venía solo por esta calle, ellos empezaron a ladrar, el pitbull cruzó y agarró al macho del hocico y lo empezó a cinchar para afuera y ahí se ensañó. Fueron seis minutos que el perro no largó a mi perro", contó.

Y agregó: "Imagínate pobre bicho esa prensa con dientes durante seis minutos sacudiéndolo para todos lados. El nene estaba solito porque yo estaba trabajando (...) presenció todo esto. Los vecinos vinieron, ayudaron, tiraron agua, tiraron de todo, pero nadie se animaba a acercarse por la ferocidad del animal. Fueron calentaron agua, se la tiraron en el lomo y ahí lo largó".