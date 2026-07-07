Una mujer llegó a su casa, vio una ventana rota y dentro estaba un delincuente con un cuchillo

Una mujer encontró a un delincuente armado dentro de su casa.

Al llegar a su hogar después de trabajar, observó una ventana rota y adentro de la casa estaba el delincuente con un cuchillo.

El hombre la amenazó para que no llamara a la Policía y, según información primaria, le dijo a la víctima que robaba "por necesidad".

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El rapiñero revolvió la casa, se llevó más de 20 mil pesos en efectivo, objetos de valor, bebió una bebida alcohólica y en ese transcurso dejó sus huellas, que serán utilizadas para identificarlo.

También buscarán imágenes en cámaras de seguridad de vecinos. Desde la familia rapiñada, indicaron que hay una cámara del Ministerio del Interior en la esquina que no funciona.