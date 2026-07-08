Fernando Pereira dijo que el Frente Amplio debate "no solo el 1% a los más ricos sino también el IVA personalizado"

Fernando Pereira aseguró que el Frente Amplio tiene en su agenda de debate “no solo el 1% a los más ricos, sino también el IVA personalizado” y “el gasto fiscal del Uruguay”.

Señaló que discutir estos temas “lleva tiempo” y recordó que la reforma tributaria de 2008, en el primer gobierno del Frente Amplio, “se empezó a discutir en 1999”.

“Es decir que todos estos temas que tienen que ver con cuáles son los efectos positivos, que obviamente los tendría, y cuáles son los negativos, son los que tienen que estudiar no solo los técnicos del Frente Amplio si no la totalidad del Frente Amplio, y eso va a estar en debate, de hecho ya hay un documento de la unidad temática de economía que está siendo debatido en las distintas departamentales, las coordinadoras o comités”, agregó.

El gobierno de Yamandú Orsi ya ha descartado la posibilidad de crear el impuesto al 1% más rico del país, como plantea el PIT-CNT, y aseguró que no está en agenda para este período la modificación del IVA para que sea personalizado.

Imes a los vehículos eléctricos

Consultado sobre el nuevo impuesto (Imesi) que se cobrará a los vehículos eléctricos a partir de enero de 2027, el presidente del Frente Amplio dijo que coincide con la medida, y agregó: “En un momento donde el gobierno de Lacalle (Pou) nos dejó una situación crítica, y donde necesitamos hacer frente a problemas sociales muy importantes como la pobreza infantil, no es lógico exonerar la totalidad del Imesi a un BM, a un Audi, autos de alta gama”.

“No es que se va a quitar (poner) ese gravamen a todos los autos. Los autos de 25.000 dólares para abajo, los de clase media, van a pagar cero. A partir de ahí va a haber una tasa escalonada. O sea, que el que compre un auto más caro va a pagar más, pero nunca un porcentaje similar a uno de combustión. Un auto de combustión paga 23% y el auto eléctrico que va a pagar más, paga 8%”, dijo Pereira.

De acuerdo a lo que informó el subsecretario de Economía Martín Vallcorba, los vehículos hasta 30.000 dólares aproximadamente estarán exonerados del Imesi, en tanto los de un valor de venta al público de entre 30.000 y 40.000 dólares pagará 5%. Por encima de 40.000 dólares pagarán 9% de Imesi, señaló Vallcorba.