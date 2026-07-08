RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en brazo oriental

Mataron a un hombre de 27 años en Brazo Oriental; por la investigación, la Policía allanó una casa y encontró droga

La víctima recibió un disparo en el pecho y murió horas después en el Hospital Español. En una vivienda, donde presuntamente ocurrió el crimen, policías encontraron más de 200 dosis de cocaína y pasta base.

Según vecinos, en el lugar funciona una boca de venta de drogas.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un hombre de 27 años fue asesinado de un disparo en el pecho cuando se encontraba en la esquina de Finlandia y Carabelas, en el barrio Brazo Oriental de Montevideo.

De acuerdo con información policial a la que accedió Subrayado, el ataque ocurrió sobre las 22:30 del martes. El herido fue trasladado por su pareja en un auto al Hospital Español, donde ingresó a CTI y falleció sobre las 2:00 de este miércoles.

En la calle, la Policía Científica encontró un casquillo que será periciado y trabajó sobre manchas de sangre.

Foto: Subrayado. 
Seguí leyendo

Murió el hombre de 35 años que fue baleado en la tarde noche del martes en Marconi

La víctima tenía un antecedente penal.

En tanto, este miércoles al mediodía, el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos hizo un allanamiento en una vivienda donde presume que ocurrió el crimen. Cámaras de vigilancia registraron el momento en que el hombre ingresó a esa casa.

Durante el procedimiento, los policías encontraron 200 envoltorios de cocaína y pasta base, además de manchas de sangre. A primera hora de la tarde se aguardaba la llegada de Científica para realizar las pericias correspondientes.

Según vecinos, la vivienda funciona como una boca de venta de drogas.

En las últimas horas también murió un hombre de 35 años que fue atacado a tiros en Marconi sobre las 19:00.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Operativo en casavalle

Hacían un vivo en Tiktok mostrando un arma, la Policía supo dónde estaban y rodeó la manzana: hubo disparos y detenidos
EN LA PAZ

Canelones: joven en moto evadió un control policial, fue perseguido, chocó con un auto y falleció
BALEADO GRAVE

Flor de Maroñas: un hombre de 62 años está grave tras ser atacado a tiros cuando caminaba con su esposa 
CON MOVILIZACIÓN POR 18 DE JULIO

Convocan a un paro en las empresas públicas este miércoles por presupuesto y contra los recortes
MONTEVIDEO

Una mujer llegó a su casa, vio una ventana rota y dentro estaba un delincuente con un cuchillo

Te puede interesar

Imágenes cedidas a Subrayado. Transmisión en vivo en Tiktok. video
Operativo en casavalle

Hacían un vivo en Tiktok mostrando un arma, la Policía supo dónde estaban y rodeó la manzana: hubo disparos y detenidos
Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio.  video
PRESIDENTE DEL FA

Fernando Pereira dijo que el Frente Amplio debate "no solo el 1% a los más ricos sino también el IVA personalizado"
Cuartos de Final del Mundial por la Copa del Mundo de la FIFA. Foto: AFP
CUATRO CAMPEONES Y CUADRO DESAFIANTES

Así quedaron los cruces de cuartos de final del Mundial, con partidazos que a priori se presentan muy parejos

Dejá tu comentario