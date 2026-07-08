Mataron a un hombre de 27 años en Brazo Oriental; por la investigación, la Policía allanó una casa y encontró droga

Según vecinos, en el lugar funciona una boca de venta de drogas.

Un hombre de 27 años fue asesinado de un disparo en el pecho cuando se encontraba en la esquina de Finlandia y Carabelas, en el barrio Brazo Oriental de Montevideo.

De acuerdo con información policial a la que accedió Subrayado, el ataque ocurrió sobre las 22:30 del martes. El herido fue trasladado por su pareja en un auto al Hospital Español, donde ingresó a CTI y falleció sobre las 2:00 de este miércoles.

En la calle, la Policía Científica encontró un casquillo que será periciado y trabajó sobre manchas de sangre.

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La víctima tenía un antecedente penal.

En tanto, este miércoles al mediodía, el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos hizo un allanamiento en una vivienda donde presume que ocurrió el crimen. Cámaras de vigilancia registraron el momento en que el hombre ingresó a esa casa.

Durante el procedimiento, los policías encontraron 200 envoltorios de cocaína y pasta base, además de manchas de sangre. A primera hora de la tarde se aguardaba la llegada de Científica para realizar las pericias correspondientes.

Según vecinos, la vivienda funciona como una boca de venta de drogas.

En las últimas horas también murió un hombre de 35 años que fue atacado a tiros en Marconi sobre las 19:00.