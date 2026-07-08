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HAY 11 VAINAS

Hubo una nueva balacera en el barrio Marconi, a dos cuadras de donde mataron a tiros a un hombre este martes

La semana pasada, el barrio fue escenario de otro homicidio y de varias balaceras. En una de las escenas, la Policía encontró 50 vainas.

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Una nueva balacera en el barrio Marconi se registró en la tarde de este miércoles, a la altura de Wellington y rambla Costanera.

En la escena, hay 11 vainas que son resguardadas por personal de la Guardia Republicana, hasta la llegada de Policía Científica.

Este martes, un hombre de 35 años fue asesinado en un ataque a balazos en el mismo barrio, en Francisco Salazar y Morales y Salustio, a dos cuadras donde este miércoles ocurrió la balacera.

Imágenes cedidas a Subrayado. Transmisión en vivo en Tiktok.
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Marconi ha sido escenario de varios episodios criminales en las últimas semanas, lo que ha motivado una intervención policial adicional.

El 3 de julio, un hombre de 41 años fue asesinado de varios disparos en Primera al Norte y Camino Las Palmeras. Un día antes, hubo un ataque a balazos en la zona Timbúes y Luis Galvani. Próximo a este lugar, a unas seis cuadras, se registró otra balacera en el barrio Las Acacias, y la Policía encontró 50 vainas en la escena.

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