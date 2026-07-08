Ruibal tras reunión con Orsi: "Hay preocupación, estamos en una negociación" por conflictividad laboral en el sector

El presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, se reunió con el presidente Yamandú Orsi para tratar el tema de la preocupación por la conflictividad laboral en el sector.

"Hay preocupación, estamos en una negociación con mucho diálogo como es costumbre. La preocupación es que a nadie le gusta que se estén perdiendo jornales ni tampoco que las empresas estén perdiendo posibilidad de negocios; esperamos que se pueda avanzar en el diálogo, como siempre lo hemos hecho y salir adelante", señaló.

Y agregó: "El país precisa que la construcción empuje. Estamos en negociación y hay medidas, ustedes lo saben, y es parte de las reglas de juego (...) cambiar un poco la estrategia, de aplicarle un poco más de modernidad también a este tipo de discusiones".

Los dos grandes temas tratados fueron la actividad en la industria de la construcción y la modernización de las relaciones laborales.