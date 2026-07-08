Canelones: joven en moto evadió un control policial, fue perseguido, chocó con un auto y falleció

Un joven en moto evadió un control policial en La Paz, el martes de noche, y se dio a la fuga.

La Policía lo persiguió por varias cuadras y en la intersección de las calles Conrado Moller y Ramón Álvarez, el joven chocó contra una camioneta, cayó al pavimento y falleció por las lesiones sufridas.

Una mujer que iba como acompañante en la camioneta sufrió lesiones y fue traslada a un centro de salud.

De acuerdo al informe policial primario, al que accedió Subrayado, el joven conducía sin casco y la moto era robada.

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