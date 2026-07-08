Un joven en moto evadió un control policial en La Paz, el martes de noche, y se dio a la fuga.
Canelones: joven en moto evadió un control policial, fue perseguido, chocó con un auto y falleció
El joven conducía sin casco y la moto era robada, según el informe policial primario obtenido en el lugar. La persecución tras evadir el control policial ocurrió hacia el interior de La Paz, Canelones.
La Policía lo persiguió por varias cuadras y en la intersección de las calles Conrado Moller y Ramón Álvarez, el joven chocó contra una camioneta, cayó al pavimento y falleció por las lesiones sufridas.
Una mujer que iba como acompañante en la camioneta sufrió lesiones y fue traslada a un centro de salud.
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De acuerdo al informe policial primario, al que accedió Subrayado, el joven conducía sin casco y la moto era robada.
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