PIT-CNT expresó "oposición absoluta" a proyectos sobre prisión domiciliaria para militares por crímenes de la dictadura

El PIT-CNT manifestó este miércoles su "oposición absoluta" a los proyectos de ley, como los del senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, y del diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, que proponen prisión domiciliaria para los militares retirados que se encuentran en prisión por crímenes cometidos en la dictadura , que sean mayores de 70 o 75 años, según la iniciativa.

Fernanda Aguirre, de la comisión de derechos humanos del PIT-CNT, consideró los proyectos como "una embestida revisionista, que niega los gravísimos delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles y que deben ser perseguidos".

Aguirre aseguró que esos crímenes "siguen ocurriendo al momento de hoy" como la desaparición forzada, porque "los criminales los están cometiendo".

En tanto, el abogado Pablo Chargoñia del Observatorio Luz Ibarburu, habló del punto de vista jurídico y aseguró que los proyectos de ley "violentan el deber internacional que el Estado uruguayo tiene de promover y proteger los derechos humanos".

Chargoñia indicó que "cualquier forma de beneficio a autores, coautores de crímenes que ofenden la conciencia de la humanidad constituyen un debilitamiento en el control de la responsabilidad de esos crímenes y promueven una atmósfera de impunidad que no garantiza que las futuras generaciones no vuelvan a soportar las masivas violaciones a los derechos humanos".

"Uruguay tiene el deber de legislar en un sentido exactamente contrario al que proponen estos proyectos de ley", afirmó el abogado. "Estos proyectos de ley, lo que intentan es beneficiar, otorgar una ventaja a los autores de crímenes de lesa humanidad que, según el Derecho Internacional, son considerados enemigos del género humano", agregó.

"Al hacerlo, constituye una forma encubierta de impunidad, una forma de traición y ofensa a la memoria de las víctimas, a las de los desaparecidos, a las de los ejecutados. Es una burla al dolor de los atormentados y atormentadas, de los miles de hombres y mujeres que fueron afectados gravemente por el terrorismo de Estado", enfatizó.