CUMBRE DE Foz do Iguaçu

Orsi sobre acuerdo Mercosur-UE: "No tenemos todavía ninguna comunicación oficial. Son negociaciones que se están haciendo ahora en Europa"

El presidente fue consultado sobre la posibilidad de que se postergue la firma del acuerdo, prevista para este sábado en la cumbre de Foz do Iguaçu (Brasil). "Es una posibilidad, claro que sí", respondió.

El presidente Yamandú Orsi analizó este miércoles las posibilidades de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en la cumbre de Foz do Iguaçu (Brasil) ante los reparos de Italia y la posición contraria de Francia.

"No tenemos todavía ninguna comunicación oficial. Son negociaciones que se están haciendo ahora en Europa. Veremos, veremos. Por ahora, no tenemos novedades. Lo que sí, esto que está trascendiendo de algunos movimientos que estarían dificultando. Veremos", expresó el mandatario tras recibir cartas credenciales de nuevos representantes extranjeros en el Palacio Estévez.

"Es una posibilidad, claro que sí", respondió Orsi al ser consultado sobre la posibilidad de que se postergue la firma del acuerdo.

son los municipios los que presionan a los ediles para que se firmen los acuerdos, dijo el presidente
"Son los municipios los que presionan a los ediles para que se firmen los acuerdos", dijo el presidente

