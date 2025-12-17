Orsi sobre acuerdo Mercosur-UE: "No tenemos todavía ninguna comunicación oficial. Son negociaciones que se están haciendo ahora en Europa"

El presidente Yamandú Orsi analizó este miércoles las posibilidades de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en la cumbre de Foz do Iguaçu (Brasil) ante los reparos de Italia y la posición contraria de Francia.

"No tenemos todavía ninguna comunicación oficial. Son negociaciones que se están haciendo ahora en Europa. Veremos, veremos. Por ahora, no tenemos novedades. Lo que sí, esto que está trascendiendo de algunos movimientos que estarían dificultando. Veremos", expresó el mandatario tras recibir cartas credenciales de nuevos representantes extranjeros en el Palacio Estévez.

"Es una posibilidad, claro que sí", respondió Orsi al ser consultado sobre la posibilidad de que se postergue la firma del acuerdo.