COMUNICADO PÚBLICO

Comisión del PIT-CNT que promueve impuesto al patrimonio de las personas más ricas salió al cruce de Oddone

Reivindicó la propuesta de aumento de tasas al patrimonio y afirmó que "resulta clave bregar por la rigurosidad de los argumentos y por el no uso de descalificaciones que nada aportan al debate al intercambio".

pitcnt-logo-sala-conferencia-focouy.jpg

La comisión consultiva convocada por el PIT-CNT para promover un impuesto al patrimonio de las personas más ricas salió este lunes al cruce del ministro de Economía, Gabriel Oddone, y reivindicó la propuesta de aumento de tasas al patrimonio, en un comunicado público.

En la declaración a la opinión pública, la comisión sostiene que "resulta clave bregar por la rigurosidad de los argumentos y por el no uso de descalificaciones que nada aportan al debate al intercambio, independientemente de la postura o las valoraciones políticas que se tenga, máxime cuando los mismos se esgrimen desde posiciones de máxima responsabilidad política".

Respecto a los dichos del ministro sobre lo que ocurre en otros países, la comisión hizo un detalle de países en los que se utiliza un mecanismo tributario similar, como Argentina, España, Suiza, Noruega y Colombia. Además, otros países gravan activos específicos, como Francia y Portugal (bienes inmuebles), Italia y Bélgica (activos financieros), Países Bajos y Liechtenstein (impuesto a la renta presunta del patrimonio de activos menos deudas).

En países como Argelia, Bolivia, Ecuador, Moldavia, Luxemburgo, Pakistán o Túnez, tienen distintas formas de gravar los activos patrimoniales.

La comisión entiende que "el debate en curso es de inmensa relevancia para la ciudadanía y para el proceso democrático" y recuerda que el Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas existe en Uruguay desde 1964 y actualmente tiene la alícuota más baja de su historia.

"Lo propuesto no se limita a un cambio en la estructura tributaria de tipo estrictamente fiscalista. Por el contrario, se trata de un cambio tributario de tipo finalista, cuyo objetivo es que el país cuente con los recursos, hoy insuficientes, para enfrentar una emergencia nacional, la pobreza que afecta a nuestra niñez y adolescencia. Entendemos que perder esto de vista no ayuda a realizar una valoración adecuada de la propuesta", afirma la comisión.

Comunicado a la opinion publica de la Comision Consultiva para elaborar una propuesta tributaria (1)

