Fiscal archiva investigación sobre el policía que abatió a dos hinchas de Nacional en Toledo: los motivos

El fiscal de Toledo Luis Álvez, a cargo de la investigación de la muerte de dos hinchas de Nacional , a manos de un policía , resolvió archivar el caso por entender que el efectivo, que en ese momento se encontraba con amigos, actuó en legítima defensa.

Según supo Subrayado, el fundamento es que en un intento de rapiña de parte de seis personas, una de ellas armadas y frente a un niño, el policía disparó de forma proporcional a la situación, teniendo en cuenta además, que la ley orgánica policial establece que la autoridad y grado de los efectivos son permanentes, es decir, que aunque no esté en servicio debe actuar si la situación lo amerita.

El episodio ocurrió el pasado 9 de agosto, luego del partido clásico entre Peñarol y Nacional en el estadio Campeón del Siglo. Un policía abatió a dos hinchas tricolores que fueron con un arma a su casa con intención de robar las banderas aurinegras que colgaban del tejido de la casa.

Mientras el policía estaba con tres amigos y un niño, llegaron seis hombres en motos, uno de ellos apuntó hacia donde estaban los simpatizantes de Peñarol y el policía buscó su arma de reglamento en el interior de la casa y disparó más de 10 veces. Como consecuencia del tiroteo, dos hinchas de Nacional murieron en el lugar.

El proceso judicial tiene ya a tres condenados por intento de rapiña, debido a que tuvieron intención de robar las banderas de Peñarol. Uno de ellos, que estaba armado, fue a prisión por dos años y dos meses.

También fue imputado uno de los amigos del policía: cumple prisión preventiva por el delito de justicia por mano propia, violencia privada y omisión de asistencia. A ese hombre se lo ve en filmaciones saltar sobre el cuerpo de uno de los atacados.

La situación del policía que disparó estaba pendiente y en las últimas horas el fiscal Álvez les informó a las partes que archivará el caso respecto a la situación del efectivo por entender que actuó en legítima defensa. Este miércoles habrá una audiencia en Toledo donde el fiscal hará la solicitud ante la Justicia, y las partes quedarán en conocimiento de manera oficial.