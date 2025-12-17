ASSE expresó "profundo pesar" por la muerte de Jonathan Núñez en el hospital de Salto y afirmó que brindó la atención indicada

El Directorio de ASSE y la Dirección del Hospital Regional de Salto expresaron su “más profundo pesar por el fallecimiento del señor Jonathan Núñez” y manifestaron su “sincero acompañamiento y condolencias a su familia, amigos y seres queridos”, tras la muerte del paciente de 32 años ocurrida en ese centro médico.

En un comunicado, el organismo señaló este miércoles que el Sistema Nacional Integrado de Salud “cuenta con Historia Clínica Electrónica, en la cual quedan registrados de forma cronológica e íntegra todos los actos asistenciales: consultas, indicaciones médicas, estudios solicitados, procedimientos realizados, interconsultas, traslados y cuidados brindados”. Agregó que esos registros “son inmodificables, lo que constituye una garantía tanto para los usuarios como para los profesionales intervinientes”.

ASSE indicó que la atención se desarrolla mediante “equipos interdisciplinarios organizados en servicios con responsabilidades claramente definidas”, y que esta estructura es “esencial para asegurar una atención continua, segura y de calidad”.

Además, precisó que ante “toda muerte inesperada” el caso es derivado al Comité de Seguridad del Paciente (Cosepa), que “realiza una revisión exhaustiva de los procesos asistenciales involucrados y elabora un informe” que luego es elevado al Cosepa Central de ASSE.

Por razones de “secreto médico y confidencialidad”, el organismo sostuvo que no es posible brindar públicamente detalles específicos del caso. Afirmó que Núñez “recibió todas las consultas, interconsultas, estudios y procedimientos que fueron indicados durante su atención, conforme a las evaluaciones clínicas realizadas”.

El comunicado agrega que en las últimas horas la Dirección del Hospital Regional de Salto mantuvo “un respetuoso diálogo con integrantes de la familia”, a quienes “se los escuchó y se les detalló los procedimientos realizados”. Aseguró que se continuará con los intercambios necesarios.

Comunicado -Hospital Regional de Salto

El caso.

Jonathan Núñez, de 32 años, murió tras sufrir una hemorragia interna masiva. Padecía desde nacimiento un angioma que comprometía la lengua y la garganta, condición que impedía la realización de un tratamiento específico para evitar un desenlace mayor. Pese a la medicación administrada, no fue posible detener la hemorragia.

La noche del domingo, Núñez se encontraba en un block quirúrgico del hospital, desde donde pidió donantes de sangre y anunció que sería derivado a CTI. Días antes, había difundido un video en redes sociales en el que afirmaba que llevaba más de un mes intentando recibir atención médica por su patología, sin obtener respuestas.

Tras el fallecimiento, la directora del hospital de Salto, Gabriela González, indicó en conferencia de prensa que la dirección no tenía conocimiento de esos reclamos y que no existían planteos formales ingresados por los canales institucionales. Señaló además que, según la historia clínica, Núñez tenía una tomografía programada para el 4 de diciembre, que fue suspendida, y que el estudio se realizó finalmente el 10 de diciembre.

González informó que se inició una investigación administrativa y ASSE señaló que, una vez finalizada, “se comunicará públicamente toda aquella información que sea posible compartir”.