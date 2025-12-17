El presidente Yamandú Orsi se refirió este miércoles al proyecto de ley del senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, de reconciliación, verdad y nunca más para "cerrar en forma institucional las heridas aún abiertas" de la dictadura y que establece, entre otras cosas, el régimen humanitario de prisión domiciliaria para personas mayores de 75 años condenadas por hechos anteriores al 1º de marzo de 1985.
"Creo que no es necesario un tratamiento especial para estos casos", afirmó Orsi sobre proyecto de Bordaberry
El presidente aseguró que el senador colorado ya le había transmitido su intención de presentar una iniciativa legislativa para establecer el régimen de prisión domiciliaria para mayores de 75 años condenados por hechos anteriores al 1º de marzo de 1985.
Orsi aseguró este miércoles que Bordaberry ya le había transmitido hace un tiempo su intención de presentar una iniciativa en ese sentido, que se concretó el lunes en el marco de la sesión especial de la Asamblea General para celebrar los 40 años de democracia en Uruguay.
Al referirse en concreto a la propuesta del legislador colorado, Orsi afirmó: "yo creo en el Poder Judicial, creo que el Poder Judicial tiene las herramientas como para resolver el problema ese que se plantea en ese proyecto, a tal punto que hay un ejemplo emblemático, el propio Gavazzo terminó con prisión domiciliaria por temas de salud". "Yo creo que se tiene que resolver desde el Poder Judicial, desde los jueces", reiteró.
"Son los municipios los que presionan a los ediles para que se firmen los acuerdos", dijo el presidente
"Yo creo que no es necesario un tratamiento especial para estos casos", remarcó.
Dejá tu comentario