Perfil de estudiantes que realizaron Pruebas PISA: 54% usa IA para aprender y 52% se siente nervioso

La Coordinadora Nacional de PISA presentó datos sobre el perfil de los estudiantes que realizaron la prueba .

Laura Noboa dijo a Subrayado que en Uruguay hay una alta valoración y una alta integración, casi un 90% dice que hace amigos con facilidad y que se siente integrado, pero indicó que hay ciertos desafíos de aislamiento.

Según el cuestionario que respondieron los estudiantes, el 52% se siente nervioso y el 49% ansioso, al menos una vez a la semana.

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Además, el 57% de los estudiantes encuestados reportó que sus compañeros se distraen con frecuencia por el uso de celulares en las clases de Ciencia.

"Hay un 45% que expresa dificultades para dormir. Hay una proporción no menor que indica que tienen dificultades para hablar cuando se siente mal emocionalmente", indicó.

En tanto, el 53% dijo usar Chatbots para ayudarse a aprender, al menos una vez por semana; el 43% lo emplea para resumir un texto que debía leer y el 36% para redactarlos. El 14% asiste a centros educativos con prohibición de uso de los celulares.

Noboa aclaró que con esto se habla de estadísticas de estudiantes y no de estadísticas de salud.

Las pruebas PISA 2025 muestran que los estudiantes uruguayos de 15 años mejoraron los aprendizajes en ciencias, mientras que se mantienen estables en matemáticas y lectura, respecto al informe del año 2022.