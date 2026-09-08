RECIBÍ EL NEWSLETTER
DATOS

Perfil de estudiantes que realizaron Pruebas PISA: 54% usa IA para aprender y 52% se siente nervioso

La Coordinadora Nacional de PISA, Laura Noboa, dijo que hay un 45% que expresa dificultades para dormir y una proporción no menor que indica que tienen dificultades para hablar cuando se siente mal emocionalmente.

pruebas-pisa-datos-porcentajes

Laura Noboa dijo a Subrayado que en Uruguay hay una alta valoración y una alta integración, casi un 90% dice que hace amigos con facilidad y que se siente integrado, pero indicó que hay ciertos desafíos de aislamiento.

Según el cuestionario que respondieron los estudiantes, el 52% se siente nervioso y el 49% ansioso, al menos una vez a la semana.

pruebas pisa: solo el 10% alcanza el nivel mas alto en ciencias y lectura, y el 6% lo hace en matematicas
Seguí leyendo

Pruebas PISA: solo el 10% alcanza el nivel más alto en ciencias y lectura, y el 6% lo hace en matemáticas

Además, el 57% de los estudiantes encuestados reportó que sus compañeros se distraen con frecuencia por el uso de celulares en las clases de Ciencia.

"Hay un 45% que expresa dificultades para dormir. Hay una proporción no menor que indica que tienen dificultades para hablar cuando se siente mal emocionalmente", indicó.

En tanto, el 53% dijo usar Chatbots para ayudarse a aprender, al menos una vez por semana; el 43% lo emplea para resumir un texto que debía leer y el 36% para redactarlos. El 14% asiste a centros educativos con prohibición de uso de los celulares.

Noboa aclaró que con esto se habla de estadísticas de estudiantes y no de estadísticas de salud.

Las pruebas PISA 2025 muestran que los estudiantes uruguayos de 15 años mejoraron los aprendizajes en ciencias, mientras que se mantienen estables en matemáticas y lectura, respecto al informe del año 2022.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AUDIENCIA EN CURSO

Condenaron a 30 años de cárcel a "El Pelón" por cuatro homicidios; una de sus víctimas fue una enfermera en playa Verde
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Pasa el frío y sube la temperatura en los próximos días: hasta 26º en el norte y 20º en el sur
PARLAMENTO

Diputados del FA y de Cabildo Abierto presentaron campaña para prevenir el consumo de marihuana
IMPUTADO POR HOMICIDIO CULPABLE

Fiscalía pidió 8 años de prisión para conductor involucrado en siniestro fatal en Camino de los Arrayanes
EN OCTUBRE

Familia de Rada resolvió mantener el homenaje a Totem: "Con muchísimo respeto y admiración"

Te puede interesar

Evaluación del presidente Yamandú Orsi en agosto: 28% aprueba y 51% desaprueba video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Evaluación del presidente Yamandú Orsi en agosto: 28% aprueba y 51% desaprueba
Yo pediría la cadena perpetua para él, dijo la madre de la enfermera asesinada por El Pelón video
MALDONADO

"Yo pediría la cadena perpetua para él", dijo la madre de la enfermera asesinada por "El Pelón"
Estamos en los últimos días de frío, dijo Nubel Cisneros y anunció ascenso de las temperaturas y lluvias el jueves
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Estamos en los últimos días de frío", dijo Nubel Cisneros y anunció ascenso de las temperaturas y lluvias el jueves

Dejá tu comentario