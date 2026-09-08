Uruguay mejora en ciencias, se mantiene estable en matemáticas y baja en lectura, de acuerdo a las pruebas PISA 2025

Este martes se presentaron en Uruguay (y en el mundo) los resultados de las pruebas PISA realizadas en el 2025 entre estudiantes de 15 años de 91 países o regiones económicas de todos los continentes.

De acuerdo a estos resultados, “Uruguay es uno de los 16 países o regiones que mejora en ciencias, se mantiene estable en matemática y tiene un descenso moderado en el área de lectura”, dijo Andrés Peri, director de Planificación Educativa de la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública). La comparación es con las pruebas del 2022.

“A nivel de América Latina estamos en primer lugar junto con Chile, tanto en matemáticas como en ciencias. En lectura estamos segundos después de Chile y un poco por encima de los otros 12 países latinoamericanos que participaron en la evaluación, a una cierta distancia de los promedios de la OCDE”, agregó Peri, en referencia a que las pruebas PISA se realizan en el marco internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Seguí leyendo Pruebas PISA: Uruguay mejora en ciencias, y junto a Costa Rica y El Salvador son los mejor posicionados en Latinoamérica

En nota con el programa Arriba Gente de Canal 10, Peri destacó además que en ciencias “se cierra la brecha entre niños y niñas”, con “más avance en niñas”.

Otro dato significativo en Uruguay es que cuando comenzó a participar de las pruebas Pisa en el año 2003, el 75% de los adolescentes de 15 años estaba en el sistema educativo. Ahora son el 90%, destacó Peri, y señaló que están más concentrados que antes en el año liceal que corresponde por su edad.

El informe oficial (los números)

El informe oficial de la ANEP sobre los resultados de las pruebas PISA 2025 dice que Uruguay “muestra un desempeño promedio situado en el entorno del nivel medio, con mejores logros promedio en ciencias, seguida de lectura y matemática, con puntajes promedio de 444,5, 423,2 y 404,9 puntos, respectivamente”.

“En términos de tendencia, los logros en Uruguay muestran una estabilidad relativa, dentro de una variación leve de los desempeños. Específicamente, en el corto plazo (2022-2025), el país mejora en 9 puntos sus logros en ciencias, desciende levemente en lectura -7 puntos- y se mantiene estable en matemática”, dice el documento al que accedió Subrayado.

“En el mediano y largo plazo (2015-2025 y 2006-2025, respectivamente), ciencias presenta una leve tendencia a la mejora; lectura tiene una mayor oscilación con tendencia a la baja, y matemática una leve tendencia a la baja”, agrega.

En la comparación con los demás países de América Latina, “Uruguay se mantiene entre los países destacados: ocupa el primer lugar junto con Chile o el segundo lugar luego de Chile según el área evaluada”, dice el informe de la ANEP.

“En 2025 Uruguay se encuentra entre los países latinoamericanos que mejoran sus logros, junto con Perú y República Dominicana, si bien estos últimos parten de desempeños promedio más bajos”, agrega.

“Por último, Uruguay mantiene una distancia respecto de los sistemas educativos de mayor desarrollo cercana a 40 o 60 puntos, según el área evaluada. No obstante, en todos los casos, los logros promedio de Uruguay son acordes con el nivel de desarrollo del país, sus niveles de riqueza (PBI per cápita) y el gasto destinado por alumno a lo largo de su trayectoria escolar”, concluye.