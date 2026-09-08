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URUGUAY EN LAS PRUEBAS PISA 2025

Pruebas PISA: solo el 10% de los estudiantes alcanza el nivel más alto en ciencias y lectura, y el 6% lo hace en matemáticas

“Una proporción considerable de estudiantes uruguayos no logra desarrollar las competencias consideradas básicas para su inclusión social y ciudadana”, dice el informe Uruguay de las pruebas PISA 2025.

PRUEBAS--PISA--2023

En este sentido, el informe oficial (al que accedió Subrayado) hace un llamado de atención acerca de la cantidad de estudiantes que alcanzan el nivel básico de conocimientos, y señala que pocos obtienen el nivel más alto.

“Al analizar los resultados desde la perspectiva de los niveles de competencia alcanzados por los estudiantes, surge otro aspecto de especial relevancia: una proporción considerable de estudiantes uruguayos no logra desarrollar las competencias consideradas básicas por el marco conceptual de la evaluación para su inclusión social y ciudadana en las sociedades contemporáneas. Esto plantea desafíos importantes para garantizar que todos los estudiantes cuenten con las competencias y habilidades necesarias para desenvolverse plenamente en la sociedad actual”, señala el informe oficial de Uruguay presentado este martes por autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

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Y detalla: “En ciencias, el 64% alcanza el nivel mínimo, denominado en la escala de PISA nivel 2 de desempeño, mientras que en lectura y matemática lo hacen el 57% y el 42%, respectivamente. Por su parte, son pocos los estudiantes que alcanzan un nivel alto de desempeño: únicamente el 10% en ciencias y lectura y el 6% en matemática”.

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