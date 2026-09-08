Pruebas PISA: solo el 10% de los estudiantes alcanza el nivel más alto en ciencias y lectura, y el 6% lo hace en matemáticas

Las pruebas PISA 2025 muestran que los estudiantes uruguayos de 15 años mejoraron los aprendizajes en ciencias, mientras que se mantienen estables en matemáticas y lectura, respecto al informe del año 2022.

En este sentido, el informe oficial (al que accedió Subrayado) hace un llamado de atención acerca de la cantidad de estudiantes que alcanzan el nivel básico de conocimientos, y señala que pocos obtienen el nivel más alto.

“Al analizar los resultados desde la perspectiva de los niveles de competencia alcanzados por los estudiantes, surge otro aspecto de especial relevancia: una proporción considerable de estudiantes uruguayos no logra desarrollar las competencias consideradas básicas por el marco conceptual de la evaluación para su inclusión social y ciudadana en las sociedades contemporáneas. Esto plantea desafíos importantes para garantizar que todos los estudiantes cuenten con las competencias y habilidades necesarias para desenvolverse plenamente en la sociedad actual”, señala el informe oficial de Uruguay presentado este martes por autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Y detalla: “En ciencias, el 64% alcanza el nivel mínimo, denominado en la escala de PISA nivel 2 de desempeño, mientras que en lectura y matemática lo hacen el 57% y el 42%, respectivamente. Por su parte, son pocos los estudiantes que alcanzan un nivel alto de desempeño: únicamente el 10% en ciencias y lectura y el 6% en matemática”.