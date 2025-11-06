Pereira volvió a respaldar al presidente de ASSE y respondió a la oposición: "Con Danza se han pasado de rosca"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , reiteró que el presidente de ASSE , Álvaro Danza , tiene el respaldo de la fuerza política, así como del gobierno, pero que “hay que ver si tiene incompatibilidad”.

“Hizo lo que tenía que hacer, pidió un informe jurídico al estudio Delpiazzo, luego el informe jurídico al Ministerio de Salud Pública, y claramente es un médico especializado grado 5, en enfermedades autoinmunes, que como ustedes comprenderán, dejar la profesión es dejar de ser médico. Hay que respetar. Un médico tratante o un médico consultante de enfermedades autoinmunes no tiene un kiosquito, tiene un lugar donde salvan vidas”, sostuvo Pereira.

Este jueves se conocerá el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ) sobre la posible incompatibilidad o no de ejercer su cargo como presidente de ASSE y mantener trabajos en mutualistas privadas. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, sostuvo la semana anterior que aguardaban esa información “para tomar la mejor decisión”.

“La derecha tiene que tranquilizarse, tiene que respetar un poco más. También consolidar la vida democrática es respetar al otro. Y con Danza se han pasado de rosca”, remarcó el presidente del FA. “Si hay incompatibilidad no la va a decidir ni Ojeda, ni nadie, salvo los órganos jurisdiccionales. O la Jutep o la Justicia, sino el gobierno es quien designa en Uruguay y todos los partidos tienen derecho a interpelar, pero no es burlándose de un médico, no es atropellando a un médico, no es descalificándolo, no es inventando que su hijo de 14 años tiene un trabajo en ASSE, no es dañando la imagen pública de un gran médico grado 5. Eso es ser irrespetuoso con la persona y con el partido que está en el gobierno ", agregó .

Pereira defendió el trabajo y la gestión actual en ASSE y luego añadió que si la Jutep define que hay incompatibilidad, se tratará de “una decisión personal” de Danza. “Si de mí dependiera, continuaría en ASSE. Porque le ha hecho tanto bien a ASSE. Pero hay una decisión personal”.

Los senadores de la oposición Andrés Ojeda y Martín Lema sostienen que más allá de lo que informa la junta anticorrupción, el presidente de ASSE debe dejar el cargo.