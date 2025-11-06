RECIBÍ EL NEWSLETTER
AGRESIÓN EN LA ESCUELA 123

Paro de maestros en escuelas públicas de Montevideo este jueves por agresión a niños, madres y docentes

La agresión ocurrió el miércoles en la escuela 123 de Flor de Maroñas. Hubo golpes y empujones a padres, niños y maestros, dentro y fuera del centro educativo.

Según la denuncia presentada por los docentes, una madre con su hija ingresó a la escuela a la hora de la salida, pasado el mediodía del miércoles, acompañada de otras personas; adolescentes y adultos, en busca de otra niña y su madre con la que había tenido problemas previamente.

Allí hubo gritos, empujones y agresiones, situación que fue presenciada por otros niños que se asustaron y comenzaron a llorar.

Los docentes intentaron calmar la situación y llevaron a varios niños otra vez a los salones para evitar que queden en el medio de una pelea que para ese momento ya se había ampliado a varias personas fuera de la escuela, con empujones y forcejeos.

Según la denuncia presentada en la seccional 16 de Policía, una maestra sufrió un corte en una mano. La denuncia fue presentada por la maestra agredida y la directora de la escuela, además de varios padres que concurrieron a la dependencia policial a contar lo sucedido.

Las autoridades de Primaria decidieron poner custodia policial en la escuela este jueves y viernes, y evalúan mantenerla hasta fin de año.

El equipo de asistentes sociales y psicólogos trabajará con los niños de la escuela para atender el impacto emocional de lo sucedido.

Algunos padres contaron que existe un problema de convivencia previo entre dos familias del barrio que se trasladó el miércoles a la escuela.

El informe de Verónica Chevallier, de Subrayado, el miércoles de tarde:

