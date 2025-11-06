RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESCUELA DE BELLONI, FLOR DE MAROÑAS

Primaria suspende este viernes las clases en la escuela donde hubo agresiones a niños, madres y docentes

Lo anunció la subdirectora de Primaria. Este viernes los niños de las dos escuelas 55 y 123 no tienen clases y se habilita una jornada de reflexión entre docentes. Primaria pide más policías en la puerta.

Selva-Pérez-subdirectora-de-Primaria-noviembre

“Los niños de estas dos escuelas mañana no van a asistir”, dijo Pérez, en referencia a este viernes 7 de noviembre.

“Tenemos que hacer un alto”, agregó, y anunció una jornada de “reflexión” entre “los colectivos docentes”. A esa instancia de reflexión se sumarán técnicos del programa Escuelas Disfrutables, que asiste a los centros educativos cuando hay algún tipo de episodio de violencia o hechos traumáticos como la muerte de algún alumno.

por falta de tiempo, primaria no pudo coordinar la alimentacion de ninos durante el paro de este jueves
"Por falta de tiempo", Primaria no pudo coordinar la alimentación de niños durante el paro de este jueves

“Es una situación de mucho desconcierto e incertidumbre”, dijo la subdirectora de Primaria, y calificó la situación del miércoles, y otras anteriores, como “una embestida contra niños y adultos”.

Consultada sobre medidas de seguridad para evitar que vuelva a ingresar a la escuela por la fuerza un grupo tan numeroso de personas como ocurrió el miércoles, Pérez dijo que está en contacto con el Ministerio del Interior para tener “mayor presencia policial” afuera de la escuela, de forma que “se garantice la llegada y salida” de niños, familias y docentes.

“Tiene que haber un refuerzo en esa situación”, reclamó, aunque dijo que sería “una medida coyuntural y no estructural”.

