Un toro atacó a un hombre en la tarde de este miércoles en Bach esquina Albeniz, en el predio del Polo Tecnológico de Las Piedras, en el departamento de Canelones.
Un toro atacó a un hombre y le causó un corte en el abdomen; la Policía lo trasladó con abundante sangrado al hospital
El incidente tuvo lugar en la tarde de este miércoles en Bach esquina Albeniz, en el predio del Polo Tecnológico de Las Piedras, en Canelones.
El parte policial al que accedió Subrayado indica que efectivos policiales llegaron al lugar y entrevistaron a la víctima que presentaba una herida corto punzante a la altura del abdomen, de unos 20 centímetros aproximadamente y abundante sangrado.
El mismo manifestó que se encontraba en el predio cuando en determinado momento fue embestido por el animal.
Diego García puede enfrentar condena de seis a 15 años de prisión por "abuso sexual con acceso carnal"
Los policías trasladaron al hombre al hospital de Las Piedras donde fue ingresado a la sala de reanimación.
Fuentes policiales confirmaron a Subrayado que el hombre permanece internado y que los animales eran de su propiedad y estaban sueltos en el campo.
Dejá tu comentario