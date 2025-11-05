RECIBÍ EL NEWSLETTER
LAS PIEDRAS

Un toro atacó a un hombre y le causó un corte en el abdomen; la Policía lo trasladó con abundante sangrado al hospital

El incidente tuvo lugar en la tarde de este miércoles en Bach esquina Albeniz, en el predio del Polo Tecnológico de Las Piedras, en Canelones.

toro-rural-del-prado

Un toro atacó a un hombre en la tarde de este miércoles en Bach esquina Albeniz, en el predio del Polo Tecnológico de Las Piedras, en el departamento de Canelones.

El parte policial al que accedió Subrayado indica que efectivos policiales llegaron al lugar y entrevistaron a la víctima que presentaba una herida corto punzante a la altura del abdomen, de unos 20 centímetros aproximadamente y abundante sangrado.

El mismo manifestó que se encontraba en el predio cuando en determinado momento fue embestido por el animal.

Instagram Diego García
Seguí leyendo

Diego García puede enfrentar condena de seis a 15 años de prisión por "abuso sexual con acceso carnal"

Los policías trasladaron al hombre al hospital de Las Piedras donde fue ingresado a la sala de reanimación.

Fuentes policiales confirmaron a Subrayado que el hombre permanece internado y que los animales eran de su propiedad y estaban sueltos en el campo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Sociedad

Rompió el tambor de un locker y Conaprole lo sanciona con tres días de suspensión; hay conflicto en la empresa
INTERNADO ESTABLE EN ESTADO CRÍTICO

Examen toxicológico a conductor del otro auto que chocó en Los Arrayanes dio negativo a drogas, dijo su abogado
ESTE MIÉRCOLES SE RESUELVE SU SITUACIÓN

Abogado de Betito Suárez aseguró que su detención fue "un malentendido" y la cocaína era para consumo personal
ADEMU

Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente
POR "DECLARACIONES MISÓGINAS"

Edil del FA, en representación de colectivo feminista, pide eliminar al Pelado Cordera de grilla de Semana de Rocha

Te puede interesar

Imputaron a Luis Alberto Betito Suárez por posesión de sustancias estupefacientes video
DETENIDO EL MARTES

Imputaron a Luis Alberto "Betito" Suárez por posesión de sustancias estupefacientes
Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente video
ADEMU

Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente
Presidente Yamandú Orsi viajará a Bolivia para la participar en la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz
LA PAZ

Presidente Yamandú Orsi viajará a Bolivia para la participar en la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz

Dejá tu comentario